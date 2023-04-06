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Yerel Uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2023-04-06 12:41:00 -
Uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan S.A. ve O.E.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Yaraş Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok miktarda skunk, uyuşturucu madde kullanma aparatı, sentetik hap, ruhsatsız tabanca, şarjör, 12 fişek, pompalı ruhsatsız av tüfeği, 15 fişek ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

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