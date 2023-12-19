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Yerel Uyuşturucu ölüm getirdi! 25 yaşındaki genç başından vuruldu
Yerel

Uyuşturucu ölüm getirdi! 25 yaşındaki genç başından vuruldu

Yeniakit Publisher
2023-12-19 12:02:00 -
Uyuşturucu ölüm getirdi! 25 yaşındaki genç başından vuruldu

Adana'nın Kozan ilçesinde, tabancayla kafasından vurulan genç yaşamını yitirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, tabancayla kafasından vurulan genç yaşamını yitirdi.

Tufanpaşa Mahallesi Şehit Kudret Eroğlu Sokak'ta bir evde arkadaşlarıyla oturan Emre Bilgeç (25), tabancayla başından vurularak yaralandı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Bilgeç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, ikametteki Ö.Ö. (25), S.B. (26), S.K. (35) ve B.A.A'yı (23) gözaltına aldı.
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Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emre Bilgeç'in, kendisine ait tabancayı arkadaşı Ö.Ö'ye verdiği, Ö.Ö'nün elindeyken tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybettiği iddia edildi.

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