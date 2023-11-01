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Aktüel Uyuşturucu maddeyi sobada yakmak isterken yakalandılar
Aktüel

Uyuşturucu maddeyi sobada yakmak isterken yakalandılar

Yeniakit Publisher
2023-11-01 14:18:00 -
Uyuşturucu maddeyi sobada yakmak isterken yakalandılar

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde evlerinde bulunan uyuşturucu maddeyi sobada yakmak isterken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde evlerinde bulunan uyuşturucu maddeyi sobada yakmak isterken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde, uyuşturucu satıcılarına ve para karşılığı uyuşturucu temin eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, Ovakent beldesinde durdurdukları araçta bulunan M.C. ve R.Y. isimli şüphelileri gözaltına alırken araçta yapılan aramada 11.25 gram metamfetamin ele geçirdi. Yakalanan şüphelilerin para karşılığında uyuşturucu temin ettikleri S.E. ve M.C.’ye yönelik de operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelileri evlerinde bulunan uyuşturucu maddeyi sobada yakmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde miktarı tespit edilemeyen kül ile karışık metamfetamin, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan M.C. ve R.Y. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken S.E. ve M.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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