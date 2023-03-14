Uyuşturucu kaçakçısının posterini açmışlardı: Bursaspor'un 9 maçlık cezasına indirim kararı!
Tahkim Kurulu, Amedspor maçında uyuşturucu kaçakçısı ve 90'lardaki kemalist vesayetin tetikçisi Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterini açan Bursaspor’a verilen 9 maçlık cezanın 7 maça indirildiğini açıkladı!
Tahkim Kurulu, Amedspor maçında uyuşturucu kaçakçısı ve 90'lardaki kemalist vesayetin tetikçisi Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterini açan Bursaspor’a verilen 9 maçlık cezanın 7 maça indirildiğini açıkladı!
Tahkim Kurulu, Amedspor maçındaki olaylar nedeniyle Bursaspor’a verilen 9 maçlık seyircisiz oynama cezasının 7 maça indirildiğini duyurdu.