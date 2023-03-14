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Gündem Uyuşturucu kaçakçısının posterini açmışlardı: Bursaspor'un 9 maçlık cezasına indirim kararı!
Gündem

Uyuşturucu kaçakçısının posterini açmışlardı: Bursaspor'un 9 maçlık cezasına indirim kararı!

Tahkim Kurulu, Amedspor maçında uyuşturucu kaçakçısı ve 90'lardaki kemalist vesayetin tetikçisi Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterini açan Bursaspor’a verilen 9 maçlık cezanın 7 maça indirildiğini açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-03-14 17:50:00 -
Uyuşturucu kaçakçısının posterini açmışlardı: Bursaspor'un 9 maçlık cezasına indirim kararı!

Tahkim Kurulu, Amedspor maçında uyuşturucu kaçakçısı ve 90'lardaki kemalist vesayetin tetikçisi Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterini açan Bursaspor’a verilen 9 maçlık cezanın 7 maça indirildiğini açıkladı!

Tahkim Kurulu, Amedspor maçındaki olaylar nedeniyle Bursaspor’a verilen 9 maçlık seyircisiz oynama cezasının 7 maça indirildiğini duyurdu.

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