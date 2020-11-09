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Aktüel Uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli otobüste yakalandı
Aktüel

Uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli otobüste yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:06:44 -
Uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli otobüste yakalandı

ANKARA (AA) - Jandarma ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldıkları bir şüphelinin üzerinde 2 kilo 679 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, D.D'nin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin içinde bulunduğu otobüsü Kahramankazan ilçesi Akıncı gişeler civarında durduran ekipler, D.D'yi gözaltına aldı.

D.D'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 2 kilo 679 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

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