0553 313 94 23

Uyuşturucu kaçakçılığında çok ilginç yöntem: 10 kilo afyonu emdirmişler

Mersin polisinin operasyonuyla, masa örtüleri arasına gizlenmiş olarak 16 keçeye emdirme yöntemiyle zulalanmış yaklaşık 10 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:20
Uyuşturucu kaçakçılığında çok ilginç yöntem: 10 kilo afyonu emdirmişler

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin çantasındaki aramada, masa örtülerinin arasına gizlenmiş 16 keçeye emdirme yöntemiyle zulalanmış yaklaşık 10 kilogram afyon sakızı bulundu.

Zanlının yakalanmamak için afyon sakızları emdirilmiş keçeleri masa örtüleri arasına saklayarak kamufle etmeye çalıştığı belirlendi. 

Gözaltına alınan Y.F, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:20
  1. Mersin
  2. uyuşturucu operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YPG ve katil Esed rejimi masaya oturdu!
    1. YPG ve katil Esed rejimi masaya oturdu!
    2. Alerji riski hangi bebeklerde daha..
    3. Meral Akşener'in istifasının arkasında..
    4. ÖSYM'den sınav memnuniyeti anketi
    5. Borsa, güne yüzde 0,09 yükselişle..
    6. Mersin'de uyuşturucuyu keçeye..
    7. Merkez Bankasının rezervlerinde düşüş
    8. Çocuklarda gece terlemesi neden olur?
    9. Gazete ve dergi satışları geçen yıl..
    10. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni..
    11. Vatandaşların ceset merakı! Film gibi..
    12. Hangi tür besinler çocukları nasıl..
    13. Köprü ve otoyollar 883 milyon kazandı
    14. Altın fiyatları piyasaya düşüşle başladı
    15. TÜRKPATENT’E 60 bin başvuru
    16. Reuters açıkladı! YPG ile Esed masaya..
    17. Krizlerden çok fazla yorulan..
    18. Evde yapılan konserveler zararlı mıdır?
    19. İşte bu haftaki Cuma hutbesi:..
    20. Kartal'ın rakibi belli gibi!
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak