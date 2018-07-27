Uyuşturucu kaçakçılığında çok ilginç yöntem: 10 kilo afyonu emdirmişler
Mersin polisinin operasyonuyla, masa örtüleri arasına gizlenmiş olarak 16 keçeye emdirme yöntemiyle zulalanmış yaklaşık 10 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.27 Temmuz 2018 Cuma 10:20
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin çantasındaki aramada, masa örtülerinin arasına gizlenmiş 16 keçeye emdirme yöntemiyle zulalanmış yaklaşık 10 kilogram afyon sakızı bulundu.
Zanlının yakalanmamak için afyon sakızları emdirilmiş keçeleri masa örtüleri arasına saklayarak kamufle etmeye çalıştığı belirlendi.
Gözaltına alınan Y.F, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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