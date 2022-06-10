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Aktüel Uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe!
Aktüel

Uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe!

Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 17:07:00 -
Uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe!

YENİ AKİT  ANKARA

Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonuna ilişkin bilgileri paylaştı. Yapılan paylaşımda, “Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; 1 ton 396 kg. toz esrar, 2 milyon 144 bin 570 kök kenevir, 2 kg. kubar esrar ve 3 piyade tüfeği ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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