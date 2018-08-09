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Uyuşturucu işini kocasından devraldı

Jandarma ekipleri Avcılar’da uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları operasyonda yaklaşık 40 kilo bonzai ele geçirdi. Zanlının uyuşturucu ticaretini cezaevindeki kocasından devraldığı öğrenildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:15
Uyuşturucu işini kocasından devraldı

Uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce uyuşturucu ticareti yapmaktan yakalanan ve halen cezaevinde bulunan H.B.’nin uyuşturucu ticaretini eşi N.B.’nin devraldığı bilgisine ulaştı.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ DE İŞE YARAMADI

N.B.’nin izini sürmeye başlayan Jandarma ekipleri, adresini değiştiren N.B.’nin yeni ikamet adresini belirleyerek evi mercek altına aldı. 2 çocuk annesi N.B.’nin çocukları ile birlikte yaşadığı evde, sürekli M.B. isimli şahısla irtibatta bulunduğu ve uyuşturucu ticaretini birlikte yaptıkları belirlendi.

ÇOCUK ODASINDAN OYUNCAK YERİNE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüpheli şahısların uyuşturucu imalatını yaptıkları değerlendirilen Avcılar’daki adreslerine baskın düzenleyen ekipler; evin banyosundaki plastik saklama kovasının içinde yaklaşık 40 kilo Bonzai ile karşılaştı. Evde aramalarına devam eden Jandarma ekipleri; çocukların kaldığı oda dahil olmak üzere evin çeşitli yerlerinde bulunan poşetler içerisinde Bonzai, Kokain ve Fubinaca, yüzlerce uyuşturucu ve cinsel içerikli uyarıcı hap ile 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan zanlının uyuşturucu ticaretini cezaevindeki kocasından devraldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 11:15
  1. İstanbul
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. uyuşturucu ticareti
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  5. operasyon

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