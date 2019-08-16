0553 313 94 23

Uyuşturucu hapları satamadan yakalandı

Bursa’da bir zehir taciri, yanındaki uyuşturucu hap ve esrarları satmak isterken kıskıvrak yakalandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:30
Uyuşturucu hapları satamadan yakalandı

Bursa’da bir zehir taciri, yanındaki uyuşturucu hap ve esrarları satmak isterken kıskıvrak yakalandı.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar bulunan M.G’yi takibe aldı. Uyuşturucu hap satma hazırlığında olduğu tespit edilen M.G, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan M.G’nin üzerinde 98 adet uyuşturucu hap, 100 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toprak altında kalan adam hayatını kaybetti
    1. Toprak altında kalan adam hayatını..
    2. Hayvan pazarında bayram sonrası..
    3. Adıyaman'da şehitler için mevlid-i..
    4. 3 günlük köpek yavrularını çöpe atan..
    5. Üç gündür kayıp olan engelli adam her..
    6. MOTAŞ’tan zam açıklaması
    7. Şahinbey’de parklar temizleniyor
    8. Melikgazi’de klasik araçlarla nostalji..
    9. Memur zammında hükümetin teklifi..
    10. Başkan Dr Palancıoğlu:
    11. Muğla'da kruvaziyer turizmi
    12. Namazda caminin tavanı çökünce..
    13. "Yeni bir siyaset anlayışını..
    14. Başkan Demir: “Otopark sorunu çözülene..
    15. New York’ta metro istasyonunda şüpheli..
    16. Trabzonspor’un Sturridge pazarlığı..
    17. 17 Ağustos sergisi acı bilançoyu bir..
    18. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    19. Karaman’da namaz sırasında cami tavanı..
    20. Kamerun’da 3 Rus denizci kaçırıldı
    21. Trafikte tehlikeli anlar! Canlarını..
    22. Giresun’un Espiye ilçesinde yangın
    23. Manisa’dan Suriyeli miniklere mesir..
    24. Atambayev'in mal varlığı donduruldu
    25. Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını..
    26. Bursa Nilüfer İrfaniye’de yapılacak..
    27. Amerika kıtasında bu yıl 500'den fazla..
    28. Fenerbahçe’de Gazişehir Gaziantep..
    29. Bekçilik parkur fiziksel yeterlilik..
    30. Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler