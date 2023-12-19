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Gündem Uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemi tutmadı: Ambulansla uyuşturucu sevkiyatı 'Dangal'a takıldı.. Helal sana Dangal
Gündem

Uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemi tutmadı: Ambulansla uyuşturucu sevkiyatı 'Dangal'a takıldı.. Helal sana Dangal

Yeniakit Publisher
2023-12-19 17:51:00 - 2023-12-19 18:52:57
Uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemi tutmadı: Ambulansla uyuşturucu sevkiyatı 'Dangal'a takıldı.. Helal sana Dangal

Ambulansta narkotik köpeği 'Dangal' ile yapılan aramada, 9 kilo 14 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde durdurulan ambulansta narkotik köpeği 'Dangal' ile yapılan aramada, 9 kilo 14 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan operasyonda, tepe lambası açık olan seyir halindeki 34 RE 1140 plakalı özel firmaya bağlı hizmet verdiği belirlenen ambulans, Balıkesir Değirmenboğazı mevkisinde durduruldu. Narkotik köpeği 'Dangal' ile ambulansta yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 9 kilo 14 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Ambulans sahibi ve sürücüsü olduğu belirtilen Okan A. ile acil tıp teknisyenleri Aptullah Y. (26) ve Cankan E. (33), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 

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