0553 313 94 23

Uyuşmazlık Çözük Kurulu (UÇK) nedir? UÇK ne iş yapar?

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), TFF içerisinde yer alan bir yapıdır. Kulüpler, futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler ve diğer futbol adamlarının sözleşmelerinden kaynaklı sıkıntılarını inceleyen ve karara bağlayan UÇK, var olan pürüzleri gidermektedir. Peki, UÇK nedir ve ne anlama gelmektedir?

05 Mart 2019 Salı 13:36
Uyuşmazlık Çözük Kurulu (UÇK) nedir? UÇK ne iş yapar?

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), TFF içerisinde yer alan bir yapıdır. Kulüpler, futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler ve diğer futbol adamlarının sözleşmelerinden kaynaklı sıkıntılarını inceleyen ve karara bağlayan UÇK, var olan pürüzleri gidermektedir. Peki, UÇK nedir ve ne anlama gelmektedir?

Uyuşmazlık Çözük Kurulu (UÇK) nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü ’nün 56. maddesinin birinci fıkrasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun (UÇK) görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Söz konusu fıkra aynen şu şekildedir: 

“Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

1. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu.

a) Kulüpler,
b) Kulüpler ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri, futbol menajerleri ile futbolcular, profesyonel teknik
adamlar, antrenörler, arasında sözleşmeden doğan futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran görevli ve
yetkili olarak inceler ve karara bağlar.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti tarafından verilen kararlar, Tahkim Kurulu’na itiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine verilen Tahkim Kurulu kararı ile kesinleşir.” Türkiye Futbol Federasyonu Statünün 56. maddenin 3. fıkrasında ise, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususların Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan talimat ile belirleneceği öngörülmüş olup, Yönetim Kurulu tarafından Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı hazırlanmıştır. Söz konusu Talimat’ın birinci bölümünün başlığı, Kurulun Yargı Yetkisi ve Oluşumu olup 1. maddede amaç düzenlenmiştir.

Birinci maddeye göre bu Talimat ile 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da ve Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nde yer alan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun çalışma esas ve usullerini belirlemek amaçlanmaktadır.

Talimat’ın 2. maddesinin başlığı Kurulun Yargı Yetkisi olup söz konusu madde aynen şu şekildedir:

“Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, 

a) Kulüpler, 
b) Kulüpler ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri, 
c) Futbol menajerleri ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, arasında sözleşmeden doğan futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran görevli ve yetkili olarak inceler ve karara bağlar.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:36
  1. Uyuşmazlık Çözük Kurulu (UÇK) nedir?
  2. UÇK
  3. UÇK Nedir
  4. UÇK ne iş yapar
  5. Uyuşmazlık Çözük Kurulu
  6. Uyuşmazlık Çözük Kurulu ne iş yapar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kredi çekmek için bankaya giden adama büyük şok
    1. Kredi çekmek için bankaya giden adama..
    2. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    3. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    4. FETÖ'nün "mahrem imamları" davası
    5. "Bugün milletimiz hem iktidar, hem..
    6. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri, Dünya..
    7. Serge Gnabry 4 yıl daha Bayern Münih’te
    8. İngiltere’de bir kişinin AIDS’ten..
    9. Bahçeli: Sayın Kılıçdaroğlu’nun..
    10. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    11. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    12. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert..
    13. Başkan Şahin: “Atakum’a hizmet için..
    14. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    15. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7..
    16. Dilipak, vesayetin derin gerçeklerini..
    17. Bakan Pekcan; Zeytin Dalı Sınır Kapısı..
    18. Gençlerin bağımlılıkla mücadele için..
    19. Önce birlikte yaşadığı kadını sonra..
    20. Sattıklarının parasını alamayınca..
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar