Uyuşmazlık Çözük Kurulu (UÇK) nedir? UÇK ne iş yapar?

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), TFF içerisinde yer alan bir yapıdır. Kulüpler, futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler ve diğer futbol adamlarının sözleşmelerinden kaynaklı sıkıntılarını inceleyen ve karara bağlayan UÇK, var olan pürüzleri gidermektedir. Peki, UÇK nedir ve ne anlama gelmektedir?

Uyuşmazlık Çözük Kurulu (UÇK) nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü ’nün 56. maddesinin birinci fıkrasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun (UÇK) görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Söz konusu fıkra aynen şu şekildedir:



“Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Görev ve Yetkileri



1. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu.



a) Kulüpler,

b) Kulüpler ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri, futbol menajerleri ile futbolcular, profesyonel teknik

adamlar, antrenörler, arasında sözleşmeden doğan futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran görevli ve

yetkili olarak inceler ve karara bağlar.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti tarafından verilen kararlar, Tahkim Kurulu’na itiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine verilen Tahkim Kurulu kararı ile kesinleşir.” Türkiye Futbol Federasyonu Statünün 56. maddenin 3. fıkrasında ise, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususların Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan talimat ile belirleneceği öngörülmüş olup, Yönetim Kurulu tarafından Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı hazırlanmıştır. Söz konusu Talimat’ın birinci bölümünün başlığı, Kurulun Yargı Yetkisi ve Oluşumu olup 1. maddede amaç düzenlenmiştir.

Birinci maddeye göre bu Talimat ile 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da ve Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nde yer alan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun çalışma esas ve usullerini belirlemek amaçlanmaktadır.

Talimat’ın 2. maddesinin başlığı Kurulun Yargı Yetkisi olup söz konusu madde aynen şu şekildedir:



“Uyuşmazlık Çözüm Kurulu,



a) Kulüpler,

b) Kulüpler ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri,

c) Futbol menajerleri ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, arasında sözleşmeden doğan futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran görevli ve yetkili olarak inceler ve karara bağlar.”