Uyurken bile kilo vereceksiniz: İşte altın değerinde formül!

Sağlıklı beslenmeye önem verenlerin listesinde vazgeçilmez olan yoğurdun vücuda bir dizi etkisi bulunuyor. Özellikle ödem şikayeti bulunanlar ve fazla kilolarla başa çıkma mücadelesi verenler için en iyi alternatif: Yoğurt kürleri! Gece yatmadan önce tüketilen bir kase yoğurt, beklenmedik olumlu etkilerle dolu. İşte, altın değerinde yoğurt kürleri ve uyku öncesi tüketiminin vücut üzerindeki sekiz önemli etkisi.

Sağlıklı beslenmeye önem verenlerin tercihi yoğurdun, gece yatmadan önce tüketilmesinin vücuda bir dizi olumlu etkisi bulunuyor.

Aynı zamanda fazla kilolarla başa çıkma mücadelesi verenler için umut verici bir alternatif ortaya çıkıyor: Yoğurt kürleri!

Yoğurt kürleri, düzenli tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler. Aynı zamanda tokluk hissi vererek atıştırmalıklardan kaçınmayı kolaylaştırabilir.

İşte birbirinden lezzetli altın değerinde tarifler...

En popüler: Yoğurt ve pul biber

Popüler yoğurt kürleri arasında yer alan pul biber ve yoğurt karışımı yağları cayır cayır yakıyor.

1 kase yoğurdun içerisine 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyin.

Güzelce karıştırın.

Her gece yatmadan önce 1 kase tüketin.

15 gün boyunca düzenli olarak uygulayın.



Enerji veren yoğurt ve zerdeçal

Zerdeçal ile bir araya gelen yoğurt enerji veriyor. Gün boyu kendinizi daha zinde hissetmenize yardımcı oluyor.

Yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım limon ve 3 yemek kaşığı az yağlı yoğurdu bir kabın içerisinde karıştırın

Bağırsakları çalıştıran yoğurt ve soda

Yoğurdun içerisinde soda ve limon suyu karıştırarak hazırlayacağınız bu kür bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Yoğurdun içerisine limon suyunu ekleyip karıştırın.

Ardından yavaş yavaş maden suyunu ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Bu kürü kahvaltıdan 30 dakika önce ya da uyumadan 30 dakika önce tüketin.

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Altın yoğurt kürü

Altın yoğurt kürünün içerisinde yoğurt, zeytinyağı, zencefil tozu, zerdeçal tozu ve tarçın yer alıyor.

Özellikle göbek ve basen bölgesinde depolanan yağları parçalıyor.

4 yemek kaşığı yağsız yoğurt, 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı zencefil tozu, 1 çay kaşığı zerdeçal tozu, 1 çay kaşığı tarçın.

Tüm malzemeleri 1 kasenin içerisinde karıştırın

Altın yoğurt kürünü 2 günde 1 aç karna tüketebilirsiniz.

1-Sindirim Sisteminin Düzenlenmesi: Yoğurt, sindirim sistemini düzenleyerek gece boyunca rahat bir sindirim sağlar.

2-Bağışıklık Sistemini Güçlendirmesi: Yoğurt içerdiği probiyotiklerle bağışıklık sistemini destekler, hastalıklara karşı direnci artırır

3-Kas Yapısını Desteklemesi: Yoğurdun içerdiği protein, kas sağlığını destekleyerek gece boyunca vücut onarımını kolaylaştırır.

4-Uykuya Geçişi Kolaylaştırması: İçeriğindeki triptofan, melatonin ve kalsiyum gibi maddelerle uykuya geçişi kolaylaştırır.

5-Kolestrol Düzeyini Kontrol Etmek: Yoğurt, sağlıklı yağlar içerir ve bu da kolestrol düzeylerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.

6-Kemik Sağlığını Desteklemesi: Kalsiyum içeriği sayesinde yoğurt, kemik sağlığını olumlu yönde etkiler.

7-Metabolizmayı Hızlandırması: İçerdiği protein, metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olur.

8-Stresten Arınmayı Sağlaması: Yoğurdun içeriğindeki besinler, stresle mücadeleyi destekleyerek daha sakin bir uykuya geçişi kolaylaştırır.