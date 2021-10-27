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Kadın - Aile Uyurken ayağınızın altına soğan koyarsanız ne olur?
Kadın - Aile

Uyurken ayağınızın altına soğan koyarsanız ne olur?

Türk mutfağında çok önemli bir yeri olan soğan temel mutfak ürünlerinden biridir.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 01:38:00 - 2021-10-27 01:41:32
Uyurken ayağınızın altına soğan koyarsanız ne olur?

Türk mutfağında çok önemli bir yeri olan soğan temel mutfak ürünlerinden biridir. Soğan çiğ ya da pişmiş olarak tüketilirken suyu da sağlık problemleri için kullanılan bir yöntemdir. Mineral ve vitamin deposu olan soğanın bir başka faydasını okuyacaksınız.

Dengesiz havalara maruz kalıp soğuk algınlığına mı yakalandınız? Grip virüslerinden biri mi size bulaştı? Belirlileri hissettiğiniz an ayak tabanınızın altına soğan koyun ve çorabınızı giyin. Ayaklarınızın altına soğan koymak, vücudun enfeksiyonlarla mücadele etme gücünü artırır. Bu şekilde uyumak vücudu virüslerle savaşması için güçlendirecek ve iyileşme sürecinizi hızlandırıacaktır.

Soğanların %90’ı aslında sudur. Vücudumuzda, organların işlevini destekleyen noktaları bulunur. Bu noktalar vücudun ihtiyacı olan suyu eşit olarak dağıtır. İşte tam da bu nedenle gün içinde su içmeyi unutuyorsanız, uyurken ayağınızın altına soğan koymak size hidrasyon sağlayacaktır. Çorabınızın içine soğan koyup uyuyarak vücuttaki bu zehirli maddelerin atılmasına yardımcı olabilirsiniz.

 

 

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