Uyumsoft dünya markası olacak

İnovasyon alanındaki çalışmaları ile öne çıkan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. yönetimi İstanbul’da iş ve çözüm ortaklarıyla bir araya geldi. Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, Uyumsoft’un ekosistemi ile destan yazarak, bir dünya markası olmaya hazır olduğunu dile getirdi.

15 yılda büyük başarı

Uyumsoft’un 22 yıl önce kurulduğunu söyleyen Mehmet Önder, şu mesajları verdi: “Faaliyete başladığımız 1997 yılından 2002 yılına kadar güncel teknolojiyle yazılımlarımızı yazdık, mücadele ettik ve bize inanan değerli müşterilerimiz ile birlikte daima başarıya imza attık. 2003 yılına geldiğimizde bir Türkiye markası olmayı hedefledik ve bugün ülkemizin inovasyonda lider olan bir yazılım markası olmayı başardık. Şu an 2019 yılındayız, bir dünya markası olmayı hedefliyoruz.’’

Bir çok ülkeyle iş birliği

Son iki yıldır toprağın altına çalıştıklarını kaydeden Önder, ağırlığı cloud ürünlere verdiklerini belirterek, “Gelecek yıl bir araya geldiğimizde, şu ülkeler ile iş birliği yaptık, şu ülkelerde ürünlerimiz satılıyor, şu ülkelerden ekosistemimize katılma talepleri bulunuyor gibi bir konuşma yapıyor olmayı istiyoruz. Nitekim son 1.5 ayda, Dubai, Malezya, Özbekistan’ın aralarında bulunduğu ülkelerden gelen firmalar, kendi ülkelerinde Uyumsoft ürünlerinin satılması noktasında, iş birliği yapmayı istiyorlar ve işbirliği protokolleri imza için masamda bekliyor” dedi.

Toprağın altında çalışıyoruz

Önder, önümüzdeki dönemde ekosistem içinde bulunan firmaların ayakta kalabileceğini de sözlerine ekledi ve ‘’Bugün yaklaşık 70 firma ile hem rekabet ve hem işbirliği içerisindeyiz. Bu mayayı istediğimiz gibi tutturabilirsek, Uyumsoft’u dünyanın her yerinde konuşulabilir, ürünleri satılabilir ve desteklenebilir bir yapıya dönüştürmüş olabileceğiz” şeklinde konuştu.