Günün yorgunluğu, karmaşası gün sonunda baş ağrısı yapabiliyor. Baş ağrısını gidermek için ne yapılmalı? Uyumadan önce birkaç dilim yiyeceğiniz o yiyecek baş ağrınızı dindirmeye yardımcı oluyor. Uyumadan önce salatalık yerseniz ne olur?

Baş ağrısına iyi gelen yiyecekler

Salatalık

Sabahları baş ağrısı yaşamamak için uyumadan önce birkaç dilim salatalık yiyebilirsiniz. Salatalık, hem akşamdan kalmalığı hem de baş ağrısının şiddetini azaltmak için ihtiyacınız olan B vitamini, şeker ve elektrolitler gibi birçok yiyeceğin yerini doldurmaya yardımcı olur.

Lavanta

Sakinleştirici ve mutluluk verici etkisiyle bilinen lavanta baş ağrısı için oldukça etkilidir. Lavanta kokusu baş ağrısı ve migren belirtilerini en aza indirir. Özellikle stres kaynaklı baş ağrıları için bir bardak suya lavanta yağı damlatarak bu karışımı koklamak iyi gelecektir.

Nane-limon

Ferahlatan ve gerginliği alan özelliğiyle dikkat çeken nane-limon karışımı hazırlayın. Temiz bir bezi bu suda ıslatın, sıktıktan sonra alnınıza koyun ve bekletin. Bu işlemi sık sık tekrarlayabilirsiniz. Diğer bir öneri ise nane yağını koklamak olacaktır.

Zencefil

Ağrı kesici özelliği bulunan zencefil tercih edilecekler arasındadır. Özellikle zencefil çayı tüketmek baş ağrısını oldukça hafifletecektir. Zencefilin vücut üzerinde de çok faydalı ve olumlu etkileri bulunduğu unutulmamalıdır.