Uyumadan önce neden süt içmeliyiz?

Yatmadan önce bir bardak süt içtiğinizde Ne oluyor?

Süt, uyku kalitenizi artırabilecek bileşiklere sahiptir.

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan birçok çalışma, süt içmenin daha iyi uykuya sebep olduğunu göstermiştir. Süt, daha kolay ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek triptofan ve melatonin içerir. Triptofan, serotonin üretiminde önemli bir rol oynar ve bu da ruh halinizi yükseltir, rahatlamanıza yardımcı olabilir ve ayrıca melatonin için bir öncü görevi görür.

Melatonin, ritminizi düzenlemenize yardımcı olur ve sizi uykuya hazırlar. Araştırmalar, melatonin ve triptofan takviyeleri almanın uyku sırasında kötüleşebilecek anksiyete ve depresyonu azaltabileceğini göstermiştir.

Süt, harika bir protein kaynağıdır.

Uyumadan önce çok erken akşam yemeği yerseniz, gece boyunca uyumakta sorun yaşayabilirsiniz. Gecenin ortasında midenizin açlıktan sesler çıkarmasını istemiyorsanız, yatmadan önce 1 bardak süt için.

Yatmadan önce süt içmenin psikolojik bir yönü de vardır.

Bir gece ritüeli haline gelen süt içmek bir süre sonra vücudunuz süt ve uykuyu birbiri ile bağdaştırır. Başka bir teori de ılık sütün size çocukken yatmadan önce süt içmeyi hatırlatmasıdır, bu da güzel anıları geri getirebilir ve sakinleştirici bir etki gösterir.

Kilo vermenize yardımcı olabilir.

Uykuya dalmanıza yardımcı olmak için süt içmeyi alışkanlık haline getirirseniz ve işe yararsa, kilo vermenize yardımcı olabilir . Kötü uyku kalitesi fazla kilo almanıza neden olabilir, bu nedenle normal kilonuza dönmenize yardımcı olabilir. Süt aynı zamanda besleyici protein içerdiğinden, gece geç saatte atıştırmanın yerine iyi bir alternatiftir olabilir.

Yağsız kas kütlesini artırabilir.

Süt, kazein ve peynir altı suyu adı verilen proteinler içerir. Birkaç çalışma, akşamları kazein ve peynir altı suyu proteini tüketmenin gece boyunca kas protein sentezini artırabileceğini göstermiştir.

Not: Laktoza hassasiyetinizin olabileceğini ve bunun farkında olmayabileceğinizi unutmayın. Bazı semptomlar, şişkinlik, gaz ve kramp bu hassasiyetin belirtileri olabilir.