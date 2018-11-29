0553 313 94 23

Uyumadan önce neden su içmeliyiz?

Uyumadan su içmenin vücudumuza faydaları var mı? İşte uyumadan su içmenin faydaları...

29 Kasım 2018 Perşembe 22:31
Uyumadan önce neden su içmeliyiz?

Gün içinde içtiğiniz suyun dışında, uyumadan önce ve uyandıktan sonra içtiğiniz bir bardak suyun önemi daha fazla.

Kimyasal olarak su bir oksijen ve iki hidrojen atomlarından oluşur. Bunun yanı sıra fazla sayıda mineral ve besleyici madde barındırır. Uyumadan önce içtiğimiz bir bardak su işlevsellik için vücudumuza yeterli besin maddelerini verir.

Vücudumuzun ihtiyacı olan sıvıyı uyku saatinden önce aldığımızda, vücut suyu hücreleri yenilemek için kullanır.

Uyku zamanı su içmenin kalori yaktırdığı ve kilo kaybettirdiği biliniyor. Uyumadan önce içtiğiniz su, sindirim sistemini ve idrardaki toksik maddeleri temizlemeye yardımcı olur.

Uyandıktan sonra; uyumadan önce içtiğiniz su uyku sırasında depo edilir ve kullanılır. Bundan dolayı uyandığınızda vücudunuz susuz kalmış olur. Bir bardak su ise susuzluğu gidermenin yanı sıra enerji verir ve özellikle beyin hücrelerini yeniler.

Uyandıktan sonra içtiğiniz ılık su bağırsak hareketlerini artırır. Bu da kabızlığı önler.  Bazı insanların uyandıktan sonra öksürme ve hapşırma gibi alerjileri vardır. Su, boğazı temizlemeye yardım eder ve enfeksiyon riskini azaltır.

Su içmek sabah baş ağrılarını engeller ve özellikle hamilelerde olan sabah bulantılarını önlemeye yardımcı olur.

Vücut metabolizmasını hızlandırdığı için kalori yakımı sağlar.

 

 

 

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu
    1. Vergi, harç ve ceza artış oranları..
    2. Filistinli 35 biniciden engellilere..
    3. Fransa'nın ünlü caddesi protesto..
    4. Emniyet duyurdu! 'Binbir Surat'..
    5. "Her seçim çevresinin bir kampanyası..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Kasım 2018
    7. Batı Şeria'da toplu nikah töreni
    8. Yeni nesil uçak gemisi için harekete..
    9. Akciğeri temizleyen çay tarifi...
    10. "Payitaht Abdülhamid"in başrol..
    11. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    12. Aydın'da kuzenler bıçakla birbirini..
    13. Başsavcı'dan FETÖ'ye ilişkin çok..
    14. Filistin Halkıyla Uluslararası..
    15. İsrail Kudüs Valisi'nin gözaltı..
    16. Merkel'in uçağı Köln'e acil iniş yaptı
    17. Maçın ardından
    18. Libya'nın komşuları askeri çözümü..
    19. ABD'den Astana görüşmeleri açıklaması
    20. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'