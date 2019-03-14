Uyuma Müslüman kardeşine sahip çık

24 yıl önce Madımak Oteli’nde gerçekleşen, 37 kişinin hayatını kaybettiği Sivas Olaylarına ilişkin sudan sebeplerle tutuklanan mazlumlara sıcak bir el uzandı. Sivas mazlumu Faruk Belkavli’nin cezaevinde yaşadığı zorluklarla karşısında sessiz kalmayan Ankaralı bir esnaf, Sivas mazlumuna her ay imkanları ölçüsünde yardım yapacağını ifade etti.

Bu mağduriyeti görmeyen vebal altında

Hakkı cesurca müdafaa ettiği yıllarda uğradığı bir kumpas sonucu zindalara atılan Sivas mazlumu Faruk Belkavli, 26 yıldır cezaevinde… Çeyrek asırı bile geride bıraktığı zindanlarda, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyor! Uydurma delillerle tutuklanan Belkavli’nin ailesine yakın cezaevine nakil talebi reddedilmesi ve alzheimer hastalığına yakalanan anne ve babasının ziyaretine dahi gelememesi ise Sivas mazlumlarının yaşadığı zulmü gözler önüne seriyor. Akit’in gündeme getirdiği zulme sessiz kalmayan Yasin Karahan isimli bir hayırsever, Sivas mazlumuna her ay imkanları ölçüsünde nakdi yardım yapacağını söyledi. Ankara’da 11 yıldır ticaretle uğraştığını dile getiren Karahan, “Gazetemiz Akit’i sık sık takip ediyorum. Sivas mazlumlarıyla ilgili haberleri okuduğumda içim burkuldu. Bu insanlar yıllardır suçsuz yere yatıyorlar. Karınca misali her ay imkanlarım ölçüsünde Faruk abiye yardım edeceğim” ifadelerini kullandı.

İyi ki Akit var

İsraf ve savurganlığın önüne geçip mazlumlara yardım etmemiz gerektiğine dikkat çeken Yasin Karahan, “Sivas mazlumları ne olursa olsun yalnız bırakılmamalıdır. Haksız yere yatan kendi adamımıza bile sahip çıkamıyorsak; kapatalım dükkanı gitsin… İyi ki Akit var da bu zulümler gizli kalmıyor. Allah sizden razı olsun. Müslümanlar uyumasın, kardeşlerine yardım etsin” açıklamasında bulundu. Karahan, şunları söyledi: “FETÖ’den PKK’dan tutuklananlar, sağlık problemlerinden dolayı dışarı çıkarılıyor. Sivas olaylarından tutuklanan bu insanların suçu günahı nedir? Sivas mazlumları ne yakanlar ne de yananlardan oldu. Birtakım oyunlarla cezaevlerine atılan Sivas mazlumların tek isteği: yeniden tarafsız bir şekilde dosyaların açılması ve haklarının bir an evvel iade edilmesidir.”

Yazdığı dilekçeler buhar oluyor

Sivas mazlumlarından ağır epilepsi hastası Faruk Belkavli, 26 yıldır Kırşehir E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Yıllardır çilesi bitmeyen Belkavli’nin sağlık durumunun kötüye gittiğini haberleştiren Akit, Belkavli’nin Adalet Bakanlığı’na yazdığı dilekçenin yetkili mercilere ulaşmadığını duyurmuştu. Duyarlı başka bir işadamı Doğan Kasadolu da, ağır epilepsi hastası Faruk Belkavli’nin “Cumhurbaşkanı Affıyla” tahliyesi ve tedavisinin yapılması yönünde bir çağrıda bulunmuştu. Musevi işadamı Kasadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı dilekçesinde, “Şahsımın ve çevremin bu hukuk zulmünden çektiğimiz ızdırabı başka vatandaşlarımızın da çekmemesi için epilepsi hastası Faruk Belkavli olayını huzurunuza sunmayı bir vatandaşlık görevi olarak kabullendim” demişti.