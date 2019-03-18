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Uysal, “İstese de istemese de havaalanı Karabük’e yapılacak”

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:28
Uysal, “İstese de istemese de havaalanı Karabük’e yapılacak”

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal seçim çalışmaları kapsamında yaptığı mahalle ziyaretlerinde Karabük’e yapılması planlanan havaalanın projesinin çizildiğini ve kamulaştırılmanın bittiği zaman yapımına başlanacağını belirtti.


Seçim çalışmaları kapsamında Atatürk mahallesindeki vatandaşlarla buluşan Başkan adayı Uysal, Karabük’ün 10 yıldır Belediye tarafından yeterli hizmet görmediği için her geçen gün kan kaybetmeye devam ettiğini belirterek, “ Karabük’ün ekmeğini aşını büyütmediğiniz sürece bu kan kaybetme devam edecektir. Hazırladığımız ve belediye başkanı olduğumuz da kazmayı vuracağımız bu projeler bu güzel şehrin ekmeğini aşını büyütecek projelerdir” dedi.


“İstese de istemese de havalimanı Karabük’e yapılacak”


“Mevcut belediye başkanı Karabük’ün ekmeğini aşını büyütecek projelerden biri olan Havaalanı projesini şimdi başka yerlere yapılması gerektiğini belirtiyor” diyen Uysal, “O iste de istemese de bu havalimanı Karabük’e yapılacak. Projesi çizildi, ödenekleri hazır, kamulaştırılma işlemlerine başlanıldı. Kamulaştırılma bittiği an havaalanı yapım çalışmalarına başlanılacak. Sizlere dağıttığı gazetede borcu olmayan belediye yazıyor. Size doğru söylemiyor. Ben onun doğru söylemediğini, belediyenin borcu olduğunu hatta oturduğu başkanlık binasının dahi ipotekli olduğunu belgelerle ispatlıyorum. Borcu olmayan belediye mahallelere hizmet götürmez mi?Sizin mahallenizin yolunuzu, kaldırımınızı yapmaz mı?Size hizmet götürmez mi? Dertlerinize çare olmaz mı? Belediye Başkanlığının bir adı da “Şehri Emin” yani şehrin en emin kişisi, size doğru söylemeyen, nasıl bu şehrin şehri emini, yani nasıl Belediye Başkanı ? Mahallenizin dertlerinizi biliyorum. İnşallah ilk önce Allah’ın İzni, sonra sizlerin destekleri ile el ele, gönül gönüle 1 Nisan dan itibaren birlikte mahallenizin ve diğer mahallelerimizin dertlerine çare olacağız” ifadelerini kullandı.


Konuşmalardan sonra mahalle halkının dertlerini tek tek dinleyen Uysal, vatandaşlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:28
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