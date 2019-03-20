0553 313 94 23

Uysal, Belediye çalışanları ile bir araya gelerek projelerini anlattı

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:32
Uysal, Belediye çalışanları ile bir araya gelerek projelerini anlattı

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal Karabük Belediyesi işçileri ile bir araya geldi.


AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. KarabükAnkara yolu üzerinde bulunan Karabük Belediyesi hizmet birimlerini ziyaret eden Başkan adayı Uysal Belediyede çalışanlar tarafından karşılanan Uysal projelerini anlatarak yerel seçimleri için destek istedi.


Ziyarette konuşan AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, “ İşçi arkadaşlarımızın çalışma ortamını görünce içimiz kan ağladı. Böyle sağlıksız bir ortam da çalıştıkları için bir Karabüklü olarak hüzün duydum. Burhanettin hoca eğer Belediye Başkanı olursa tüm işçilerimizi çıkartacak dedikodusu yaymışlar. Kesinlikle öyle bir şey olmadığını kendilerine izah ettik. Biz kimsenin aşı ve işi ile oynamayacağız. Aksine işçi kardeşlerimizin tüm sosyal haklarını iyileştirmek asli görevlerimizden biri olacak. İşçi arkadaşlarımız mutlu olmazsa onlarla birlikte Karabük halkına güzel hizmet yapamayız. Yine Allah’ın izni ile Belediye Başkan olduğum ilk gün işçi arkadaşlarımızı daha sağlıklı bir ortamda çalışacakları yerler yapacağız. Diğer kısımlarda çalışan işçi arkadaşlarımıza da daha sağlıklı bir ortam çalışacakları yeni yerler yapacağız. İşçi arkadaşlarımızın şahsıma ve partime gösterdikleri teveccühü için teşekkür ederiz” İfadelerini kullandı.


Ziyarette Başkan Adayı Uysal’a AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, partililer ve meclis üyesi adayları eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleceğin kulübü 2019 geri dönüyor
    1. Geleceğin kulübü 2019 geri dönüyor
    2. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    3. Abramovich'in Chelsea için istediği..
    4. CHP’li Erdek Belediye Başkanının..
    5. Mersin'de kaçakçılara operasyon
    6. PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlusu..
    7. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    8. Beşiktaş'ta deprem! Fikret Orman..
    9. Afyonkarahisar TOKİ Fatma Aliye Hanım..
    10. İran'da yasağa rağmen halkın..
    11. İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi..
    12. Bakan Varank: "Bizim gönderdiğimiz..
    13. Olcay Çokar’ın adı bu parkta yaşayacak
    14. ABD heyetinden "Amerikan askerleri..
    15. Türkiye liglerine 31 Mart yerel seçim..
    16. Fındık ihracatçıları bahçe zararlıları..
    17. Usta oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna..
    18. Uysal: ‘Ağalar, paşalar değil..
    19. BEYMEN Collection’un Kadın 2019..
    20. "Tüm illerimiz bizim için hizmette..
    21. Kazım Kurt 71 Evler’de vatandaşlarla..
    22. Felaketin yaşandığı ülkede üç gün..
    23. Kahta ilçesinde esrar maddesi ele..
    24. Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi..
    25. Gelir İdaresi'nden kritik..
    26. SP lideri inanamadı: Neymiş, Haçlı..
    27. PKK/KCK’nın sözde Çukurova bölge..
    28. "Türk Ressamlar" seminerleri 22..
    29. Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi..
    30. AB’den Google’a 1.49 milyar euro ceza
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin