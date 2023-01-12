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Medya Uykusuz'dan hadsiz kapak! Cinayeti sözde mizahlarına konu edindiler
Medya

Uykusuz'dan hadsiz kapak! Cinayeti sözde mizahlarına konu edindiler

Sözde Mizah dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin bir karikatürü taşıdı. Üzücü bir ölüm olayını sözde mizah malzemesi yapan Uykusuz'a tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 16:22:00 -
Uykusuz'dan hadsiz kapak! Cinayeti sözde mizahlarına konu edindiler

 Yeniakit.com.tr 

Uykusuz dergisi bu haftaki kapağında Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef aldı.

30 Aralık’ta Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak öldürülen Sinan Ateş’i kapağına taşıyan Uykusuz, “10 gün geçmesine rağmen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikastiyle ilgili MHP’den ciddi bir tepki yok” ifadesini kullanan Uykusuz, kapakta 3 hilal resmine de verdi.

Üç hilalin üzerine kör, sağır, dilsiz figürlerini resmeden Uykusuz’un kapağına tepki yağdı.

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi tutuklanmıştı.

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