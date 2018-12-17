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Uykuda çok terliyorsanız…

Uykuda terlemenin nedenleri nelerdir? İşte uykuda, gece terlemesinin sebepleri...

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:48
Uykuda çok terliyorsanız…

Uykuda terleme nedenleri arasında, kötü rüyalar veya gün içinde aşırı çay kahve tüketimi gibi çözümü kolay sorunlar sayılabilir. Ayrıca menopoz döneminde, antidepresan ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan bazı ateş düşürücü ilaçlar uykuda terlemeye yol açabilir.

MENOPOZ

Menopoza giren kadınların neredeyse %70’i “sıcaklık basması” olarak adlandırılan ani terleme yaşamaktadır. Vücut sıcaklığının artmasına bağlı olarak yaşanan terleme genellikle gece saatlerinde ortaya çıkar. Bu gece terlemeleri perimenopoz ve erken menopoz döneminde östrojen düzeylerinin düşmesi nedeniyle oluşur. Menopoz döneminde oluşan ateş basması ve gece terlemelerini azaltmak için özellikle öğle saatlerinden sonra kafein, alkol, baharatlı gıdalar tüketmeyin.

İLAÇLAR

Kan basıncını düşüren ilaçlar, alkol, eroin, antidepresanlar ve ateş düşürücü bazı ilaçlar gece terlemelerine yol açabilir. Ayrıca yan etki olarak gece terlemelerine yol açan daha birçok ilaç vardır.

ŞEKER HASTALIĞI

Diyabetli hastalarda geceleri kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi) terlemelere yol açabilir. Bu durum diyabetleri kontrol altında olmayan ve gündüzleri yüksek dozda insülin alan hastalarda daha fazla görülür.

HORMONAL BOZUKLUKLAR

Birçok hormon bozukluğu gece terlemesine neden olabilir. Böbrek üstü bezinde nadiren görülebilen bir tümör çeşidi nöroepinefrin ve epinefrin üretimine neden olur. Bu hormonlar kan basıncını ve kalp atışlarını kontrol eder ve bu nedenle fazla üretimleri kalp atış hızının, kan basıncının ve gece terlemelerinin artmasına neden olur.

Ayrıca tiroidin aşırı çalışması sonucu fazla miktarda tiroit hormonu üretilmesi anlamına gelen hipertiroidi de gece terlemelerine neden olabilir. Akciğerlerden ve bağırsak tümörlerinden aşırı hormon salınımına neden olan Karsinoid sendromu da gece terlemelerine neden olur.

ENFEKSİYONLAR

Bağışıklık sisteminin bulaşıcı organizmalara karşı tepki verme şekline göre birçok enfeksiyon gece terlemelerine neden olabilir. HİV başta olmak üzere birçok virüs ve bakteri çeşidi gece terlemesine neden olabilir.

KANSER

Gece terlemeleri bazı kanser çeşitlerinin özellikle de kan kanserinin erken sinyali olabilir. Uzmanlara göre yoğun gece terlemeleri kan kanserinin B-semptomu olabilir. B-semptomlar tüm vücudu etkileyen sistemik semptomlardır. Kan kanserinin gece terlemelerine neden yol açtığı tam olarak bilinmemesine rağmen teorik olarak vücudun kötü huylu hücrelere karşı bağışıklık tepkisi sonucu gece terlemelerinin ve yüksek ateşin ortaya çıktığı sanılmaktadır.

NÖROLOJİK DURUMLAR

Terlemeyi sinirler kontrol eder bu nedenle gece terlemeleri bazı sinirsel problemlerin işareti olabilir. Otonom nöropati ve felç de gece terlemesine neden olabilir. Kan damarının patlaması ya da beyindeki kan kan akışını bloke eden bir pıhtı oluşumu sonucu felç ortaya çıkar.

Uykuda terleme sürekli olarak devam ediyorsa nedeninin ne olduğunu kesin bir şekilde öğrenmek ve gerekli tedavi sürecini başlatmak için mutlaka bir doktora görünmelisiniz.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:48
  1. Kars
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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