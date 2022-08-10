Uyku sorunları için yatak odasında bulunması gereken bitkiler

Uykusuzluk genellikle gün boyu enerji düşüklüğü, sinirlilik ve depresif duygudurum gibi sorunlara neden olur. Uyku apnesi ise uyurken nefes almada zorluk çekme, derin nefes alamama veya nefes almada duraklama gibi belirtileri olan yaygın bir rahatsızlıktır. Uykuyu olumsuz etkileyen kronik bir durumdur. Uyku kalitesinin düşmesine neden olduğu için, gün boyu yorgun ve aşırı uykusuz hissedilmesine neden olur.

Neyse ki, yatak odasında bulunması gereken bitkiler, ilaç kullanmaya gerek kalmadan uyuyamama ve uyku apnesi sorunlarının tedavi edilmesine yardımcı olabiliyor. Uyku kalitenizi arttırmak ve yeterince dinlenmek için yapmanız gereken tek şey, yatak odanıza aşağıdaki 7 bitkiden birini yerleştirmek ve sakin ve rahatlatıcı bir atmosferin tadını çıkarmak.

Uyku Sorunları İçin Yatak Odasında Bulunması Gereken Bitkiler

1. Aloe Vera

Aloe Vera güçlü bir oksijen makinesidir. Gece boyunca bol miktarda oksijen üretir. Bu sayede uykusuzluğa yardımcı olur ve huzurlu bir şekilde uykuya dalmanızı sağlar.

Aloe Vera yetiştirmesi oldukça kolay bitkidir. Sıcak ortamları sever ve sık sık sulanmaya ihtiyaç duymaz. Doğrudan güneş ışığı alan pencere kenarına yerleştirebilirsiniz.

Mısırlılar tarafından ölümsüzlük bitkisi olarak adlandırılan Aloe Vera, kolayca çoğalır ve evinizdeki tüm odalara yerleştirebileceğiniz sayıda bitkiye sahip olursunuz.

Aloe veranın faydaları arasında küçük kesikler ve yanıkları, böcek ısırıklarını, cilt kurumasını ve daha birçok sorunu tedavi etmesi yer almaktadır.

2. İngiliz Sarmaşığı

İngiliz sarmaşığı yetiştirilmesi en kolay bitkilerden biridir ve hava kalitesini büyük ölçüde artırır. Havadaki toksinleri emer, oksijen üretir ve nefes almaya yardımcı olur. Ayrıca havadaki küf oranını %94’e kadar azaltır.

3. Gardenya

Gardenya, parlak yaprakları ve güzel kokulu çiçekleri ile yatak odaları için popüler bir bitki seçimidir. Çalışmalar, yatak odasında gardenya bulundurmanın daha iyi bir uyku kalitesi elde etmenize yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Nazik yaprakları ve narin çiçekleri çok dikkat gerektirdiğinden, gardenya yetiştirmek zor olabilir. Gardenya aydınlık bir odada tutulmalıdır ancak doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Uykusuzluk ya da anksiyete ile karşı karşıyaysanız, bu güzel çiçekten birine biraz vakit ayırmak ucuz ve sağlıklı bir çözüm olabilir.

4. Salon Sarmaşığı

Salon sarmaşığı ebruli, kalp şeklinde yaprakları ile NASA’nın havayı temizleyen bitkiler listesindedir.

Salon sarmaşığı, yalnızca daha bir uyku kalitesine sahip olmamanızı sağlamayacak, aynı zamanda onu yetiştirmek için çok fazla vakit ayırmanız da gerekmeyecek. Bu bitkinin ihtiyacı olan her şey, haftada bir iki saat sabah güneşi ve biraz sudur.

Bitkinin yaprakları zehirli olduğundan, çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutulması tavsiye edilir.

5. Yasemin

Vücut ve zihin üzerinde yumuşak ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Bir çalışmada, anksiyete seviyesini düşürdüğü ve uyku kalitesini arttırdığı tespit edilmiştir.

6. Lavanta

Lavanta, rahatlatıcı özellikleri nedeniyle yüzyıllardır endişe ve stresi etkili bir şekilde gidermek için kullanılır. Ayrıca kalp atış hızını yavaşlatır ve yatak odasında uyumak ve dinlenmek için sakin bir atmosfer oluşmasını sağlar.

7. Paşa Kılıcı

Paşa kılıcı, gece boyunca gün içinde olduğundan daha fazla oksijen salgılamaktadır. Bu sayede hava kalitesini arttırır ve kolayca nefes almanıza yardımcı olur.

Evdeki hava kalitesini iyileştirmek için en çok tavsiye edilen bitkilerden biri olan Paşa Kılıcı, dayanıklı ve bakımı çok kolay bitkidir.

Bu bitkiyle ilgili en önemli şey, gece boyunca oksijen yayarken, aynı zamanda karbondioksiti çekmesidir. Tüm bunlar bir araya geldiğinde daha temiz bir hava ve daha iyi bir gece uykusu elde edilmiş olur.

Paşa Kılıcı bitkisi ayrıca havada bulunan forlamdehit, trikloroetilen ve benzen gibi bazı evsel toksinleri de filtreler.

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