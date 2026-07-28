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Spor Ünlü forvete silahlı gasp: Union SG’li oyuncuyu sokak ortasında soydular
Spor

Ünlü forvete silahlı gasp: Union SG’li oyuncuyu sokak ortasında soydular

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Ünlü forvete silahlı gasp: Union SG’li oyuncuyu sokak ortasında soydular

Belçika Ligi takımlarından Union SG forveti Mohammed Fuseini, sokak ortasında 5 kişi tarafından silahla gasp edildi. Oyuncunun bazı değerli eşyalarının çalındığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Ganalı oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint-Gilloise forması giyen Mohammed Fuseini, geride bıraktığımız gün dehşet dolu anlar yaşadı.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLA GASP EDİLDİ

Hollanda basınında yer alan haberlere göre; 24 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusu, geride bıraktığımız gün sokak ortasında kimliği henüz belirlenemeyen 5 kişilik bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Silah zoruyla durdurulan yetenekli futbolcunun, üzerindeki bazı değerli eşyalarının gasp edildiği belirtildi. SAĞLIK DURUMU İYİSaldırının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve önlem amaçlı hastaneye kaldırılan Fuseini’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattığı ifade edildi.

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