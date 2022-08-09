Tarçınlı su diyetiyle zayıflayın! Tarçınlı su diyeti nasıl yapılır?

TARÇIN NEDİR?

Tarçın defne ailesinde bulunan şifalı bitkiler arasında bilinmektedir. Aynı zamanda tarçın Türkiye ülkesinde çayların içinde, kahve aroması olarak, tatlılarda ve hatta bazı Osmanlı yemeklerinde bile baharat tarzında kullanılmaktadır. Kokusu ve aroması gereği bazı insanlar beğenmekte bazı insanlar ise sevmemektedir. Tarçın eski çağlardan beri sağlık için kullanılmaktadır.

TARÇINLI SU ZAYIFLATIR MI?

Yağların kiloya çevrilmesini engellemektedir. Metabolizmayı hızlandırmaktadır. Bu da kilo vermeyi kolaylaştırır. İştahı keser yani bastırır. Bu sayede uzun süre tokluk hissi verir. Tatlı krizlerine karşı olumlu yönde etki eder.

Tarçın tokluk hissi oluşturup yemeyi azalttığından dolayı diyetlerde oldukça sık kullanır. Genellikle kabuk tarçın diyetlerde bitki çayları ile birlikte mutlaka tüketilmektedir. Yaz aylarına sıkı ve zayıf bir şekilde girmek için çoğu kişi diyet uygulamaya başladı. Fakat hangi diyetin doğru olduğu daha doğrusu hangi diyetin size uygun olduğunu beslenme şeklinize göre seçmeniz gerekir. Her gün tarçınlı su tüketerek kısa süre içerisinde 5 kilo kadar zayıflayabilirsiniz.

Tarçınlı Su Diyeti Nasıl Yapılır?

Gerekli Malzemeler: 1 tatlı kaşığı taze toz tarçın ve 1 su bardağı su gereklidir.

Hazırlanışı: Cezve içerisine bir su bardağı suyu ve tarçını alın. Kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra karışımı bir kenarda ılımaya bırakın.

Tüketimi: Sabahları aç karnına bir bardak tarçınlı suyu tüketin. Yada akşamları uyumadan önce bir bardak tarçınlı su tüketebilirsiniz. Tarçınlı su diyetini 15 gün boyunca uygulamanız gerekiyor. 15 günden fazla uygulamak diyetin daha fazla verim vermesini engelliyor. Tarçın hem yağları eritiyor hem de kilo alımını kontrol altında tutuyor. İştahı bastırıp tok tutması kilo kontrolünde büyük rol oynamasına neden oluyor.

Uyarı: Tarçınlı su diyetini uygulamadan önce herhangi bir hastalığınız veya mide hassasiyetiniz var ise doktorunuza sormadan uygulamamalısınız. Bilinçsizce yapılan diyetler sağlığınızda ciddi sorunlar oluşturmaktadır.

TARÇINLI SUYUN FAYDALARI NELERDİR?

Tarçın bir baharat olarak bilinmektedir. Bu baharatın ana vatanı ise Güney ve Güney Doğu Asya'dır. Cins olarak tarçın yaprak dökmeyen aromatik kokulu ağaç olarak geçmektedir.

Tarçınlı su düzenli tüketildiğinde yağ yakmayı kolaylaştırır.

Vücuttaki insülin direncini arttıran tarçınlı su, diyabet hastalarına da önerilmektedir.

Metabolizmayı hızlandırır.

İştahı bastırır.

Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü dengeler.

Tarçın antibakteriyel özelliği taşır.

Çubuk tarçın suda ne kadar bekletilmeli?

Suyun içerisine toz tarçın veya çubuk tarçın ekleyerek 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Hazırladığınız tarçınlı suyu aç karna tüketebilirsiniz.

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ÇUBUK TARÇIN SUYUN İÇİNDE KAÇ GÜN DURMALI?

Bu suyu her susadığınızda içebileceğini gibi sabahleyin aç karna ya da gece uykudan önce büyük bir bardak olarak da içebilirsiniz. Bu yöntem en fazla 2 hafta kullanılmalıdır. 2 haftadan sonra bir süre ara verilmesi önerilmektedir.

BİR ÇUBUK TARÇIN KAÇ KEZ KULLANILMALI?

Kabuk tarçın 1 kereden fazla kullanılmaz diye düşünülebilir ancak 1'den fazla tüketimi mümkündür. 1 adet çubuk tarçının 3 veya 4 kez kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

TARÇINLI SUYUN ZARARLARI VAR MI?

Uzun süre ve çok tüketilmesi halinde kabızlık meydana gelir.

Yüksek tansiyon ilacının etkilerini arttırabilir. Bu da kan şekerinin düşmesine sebep olur.

Aşırı miktarda tüketilmesi halinde mide ve sindirim problemlerine yol açabilir.