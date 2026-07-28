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Yeniakit Publisher
Fındık göçü başladı! Mevsimlik tarım işçileri Karadeniz’e akın ediyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Fındık göçü başladı! Mevsimlik tarım işçileri Karadeniz’e akın ediyor

Karadeniz’de fındık hasat sezonunun gelmesiyle birlikte özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan mevsimlik tarım işçileri, Karadeniz’in yolunu tutuyor.

#1
Foto - Fındık göçü başladı! Mevsimlik tarım işçileri Karadeniz’e akın ediyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık hasadı için Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, belirlenen konaklama alanlarına yerleşmeye başladı.

#2
Foto - Fındık göçü başladı! Mevsimlik tarım işçileri Karadeniz’e akın ediyor

Karadeniz'de ağustos ayında hasadı yapılacak fındığı toplamak üzere kente ulaşan işçiler, belirlenen konaklama yerlerinde çadırlarını kurdu.

#3
Foto - Fındık göçü başladı! Mevsimlik tarım işçileri Karadeniz’e akın ediyor

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanı, mevsimlik tarım işçilerini ağırlamaya başladı.

#4
Foto - Fındık göçü başladı! Mevsimlik tarım işçileri Karadeniz’e akın ediyor

Hasat dönemi hazırlıkları kapsamında kadınlar yufka açıyor, bazı işçiler ise çadırların kurulumunu gerçekleştiriyor.

#5
Foto - Fındık göçü başladı! Mevsimlik tarım işçileri Karadeniz’e akın ediyor

İlgili kurumların görevlileri de çadırları gezerek sağlık taraması yapıyor, çocukların eğitimi için kayıt işlemlerini sağlıyor.

#6
Foto - Fındık göçü başladı! Mevsimlik tarım işçileri Karadeniz’e akın ediyor

Şanlıurfa'dan kente gelen 65 yaşındaki Emin Arslan, yaklaşık 15 yıldır fındık toplamak için bölgeye geldiğini söyledi.

#7
Foto - Fındık göçü başladı! Mevsimlik tarım işçileri Karadeniz’e akın ediyor

Bahçe sahipleriyle anlaşma sağladıklarını ve yakın zamanda da ürünü toplayacaklarını anlatan Arslan, kendisinin işçilerden sorumlu "dayıbaşı" olduğunu ve 10 kişilik ailesiyle Ordu'da bulunduğunu kaydetti.

#8
Foto - Fındık göçü başladı! Mevsimlik tarım işçileri Karadeniz’e akın ediyor

Arslan, kente 5 gün önce geldiklerine işaret ederek, "Konaklama yerimiz güzel. Devlet bize burayı yapmış. Allah razı olsun. Halimizden memnunuz. Şu anda hiçbir sorunumuz yok." ifadesini kullandı.

#9
Foto - Fındık göçü başladı! Mevsimlik tarım işçileri Karadeniz’e akın ediyor

İşçilerden 48 yaşındaki Eyüp Atuk da her yıl fındık hasadı için Ordu'ya geldiklerini belirterek, "İnşallah bereketli geçer. Kazasız belasız bitirip memleketimize döneriz." dedi.

#10
Foto - Fındık göçü başladı! Mevsimlik tarım işçileri Karadeniz’e akın ediyor

Ahmet Doğan ise 5 gün önce geldikleri alanda çadırlarını kurduklarını, yaklaşık bir aylık hasadın ardından Ordu'dan ayrılacaklarını ifade etti.

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