Uyku sorunları artıyor: Cerrahpaşa onaylı yerli ürün Türkiye'de büyük ilgi görüyor

ABD ve Avrupa’da kliniklerde, uyku terapilerinde ve wellness merkezlerinde yaygın şekilde kullanılan ağırlıklı battaniye teknolojisi, son yıllarda bireysel ev kullanımında da hızla yaygınlaştı. ABD’de yapılan pazar ve kullanım araştırmalarına göre, ağırlıklı battaniyeler bugün neredeyse her iki evden birinde uyku destek ürünü olarak yer alıyor.

Bu küresel trend, Türkiye’de ilk kez Sinada tarafından yerli üretime kazandırıldı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından etkinliği bilimsel olarak doğrulanan ürün, kısa sürede kamuoyunun ve uzmanların dikkatini çekmeyi başardı.

Bilimsel Onay: Melatonin %32 Artıyor, Uyku Derinleşiyor

Derin basınç uyarımı (Deep Pressure Stimulation) prensibiyle çalışan bu yöntem, vücudun doğal sakinleşme mekanizmasını aktive ediyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin doğruladığı bulgulara göre Sinada Ağırlıklı Battaniye:

Melatonin hormonunu %32 oranında artırıyor,

Derin uyku süresini belirgin şekilde uzatıyor,

Stres ve kaygıyı azaltan parasempatik sinir sistemini aktive ediyor,

Serotonin ve endorfin dengesini destekleyerek sinir sistemini sakinleştiriyor.

Uzmanlar, ağırlıklı battaniyenin oluşturduğu dengeli ve sürekli basınç etkisinin, anne karnında plasenta aracılığıyla hissedilen güven duygusuna benzer bir “kundak etkisi” oluşturduğunu ifade ediyor.

Bu güven hissi, beynin tehdit algısını azaltarak sinir sisteminin rahatlamasına, uykuya geçiş sürecinin kısalmasına ve gece boyunca daha az bölünen, daha derin bir uyku deneyimine katkı sağlıyor.

Bu bütünleşik etki sayesinde bireyler, sabah uyandıklarında kendilerini daha dinlenmiş, bedensel olarak toparlanmış ve zihinsel olarak daha berrak hissedebiliyor.

“4 Saat Uyku ile 8 Saatlik Dinlenmişlik Hissi”

Sinada Ağırlıklı Sarılma Battaniyesi’ni kullanan birçok kişi, yoğun iş temposuna rağmen sabah daha zinde uyandığını ifade ediyor.

Derin basınç etkisi, beyine “güvendeyim” sinyali göndererek uyku öncesi gevşemeyi hızlandırıyor. Bu etkinin özellikle uykusuzluk yaşayan ve düzensiz uyuyan çalışan kesimde daha belirgin olduğu bildiriliyor.

Uyku Kalitesinde Yeni Yaklaşım: Yatak Kadar Örtü Kalitesi de Önemli

Uzmanlara göre kaliteli uyku yalnızca yatak ve yastık seçimiyle sınırlı değil. Uyku sırasında vücudu saran örtünün oluşturduğu temas, basınç ve güven hissi de uyku kalitesini doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle günümüzde, yatak kalitesi kadar örtü kalitesinin de uyku düzeni üzerindeki rolü giderek daha fazla önem kazanıyor.

Ağırlıklı battaniyeler, bu alanda klasik örtülerden ayrışarak yalnızca ısı sağlayan bir ürün değil; sinir sistemini düzenleyen, vücudu sakinleştiren ve uykuya geçişi kolaylaştıran bir uyku destek aracı olarak konumlanıyor.

Dünya Standardı Artık Yerli Üretimde

Dünyada yaygın bir terapi aracı olarak kullanılan bu ürünün Türkiye’de yerli üretime kazandırılması, hem ekonomik hem de toplumsal açıdan önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Sinada, geliştirdiği üretim modeliyle:

Özel bölmeli dikiş teknolojisi,

Dengeli dağıtılmış cam mikro boncuk dolgusu,

Nefes alabilen ve sağlıklı kumaş yapısını

uluslararası kalite standartlarıyla yerli üretimde bir araya getiriyor.

Firma yetkilileri, “Türkiye’de uyku problemi yaşayan geniş bir kesime bilimsel temelli, doğal ve ulaşılabilir bir çözüm sunmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Uyku Kalitesindeki Artış Toplumsal Fayda Sağlıyor

Uzmanlara göre kaliteli uyku; çalışma performansını, ruh sağlığını, dikkat süresini, sabrı ve genel yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle ilaçsız ve doğal yöntemlerle uyku düzenini destekleyen çözümler, toplum genelinde giderek artan önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

Ürün Nasıl Temin Edilir? Hangi Ağırlık Kimler İçin Uygun?

Uzmanlar, ağırlıklı battaniyeden maksimum fayda sağlanabilmesi için ürünün kullanıcının kilosuna uygun seçilmesini öneriyor. Uluslararası standartlara göre ideal ağırlık, kişinin vücut ağırlığının yaklaşık %10’u olarak kabul ediliyor.

Güncel kullanım önerileri:

50–70 kg arası kullanıcılar için: 6 kg

70–100 kg arası kullanıcılar için: 8 kg

100 kg ve üzeri kullanıcılar için: 10 kg

Doğru ağırlığın tercih edilmesi, derin basınç etkisinin dengeli hissedilmesini sağlıyor ve uyku kalitesindeki iyileşmeyi belirgin ölçüde artırıyor.

Sinada tarafından yerli üretimle sunulan ağırlıklı battaniyelere, firmanın resmî satış kanalları ve yetkili e-ticaret platformları üzerinden ulaşılabiliyor. Firma ayrıca, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre doğru model seçimi konusunda birebir yönlendirme de sağlıyor.