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Ekonomi 'Uygun şekilde şahin' diyen ünlü ekonomist son tahminini yaptı: Merkez Bankası'nı övdü! Enflasyon raporu sunumu
Ekonomi

'Uygun şekilde şahin' diyen ünlü ekonomist son tahminini yaptı: Merkez Bankası'nı övdü! Enflasyon raporu sunumu

Yeniakit Publisher
2024-05-09 17:22:00 - 2024-05-09 17:36:01
'Uygun şekilde şahin' diyen ünlü ekonomist son tahminini yaptı: Merkez Bankası'nı övdü! Enflasyon raporu sunumu

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti İngiliz Ekonomist Timothy Ash bugün yapılan enflasyon raporu hakkında yorumda bulundu. Ash sunum için “İnandırıcı- gerçekçi- uygun şekilde şahin” tanımlamasını yaptı.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti İngiliz Ekonomist Timothy Ash bugün yapılan enflasyon raporu hakkında yorumda bulundu. Ash sunum için “İnandırıcı- gerçekçi- uygun şekilde şahin” tanımlamasını yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bugün yılın ikinci enflasyon sunumunu gerçekleştirdi. 3 yıllık enflasyon tahmininin belli olduğu sunum sonrası Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti İngiliz Ekonomist Timothy Ash’ten yorum geldi.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 38’e çıkardı. Sunumda kira artışlarının enflasyonun tetiklediği ifade edilirken 2025 ve 2026 yılı enflasyonu içinde tahminde bulunuldu.

Bakan Karahan “2024 yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 38’e çektik. 2025 ve 2026 tahminlerini sırası ile yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede enflasyonun yüzde 5’te istikrar kazanmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti İngiliz Ekonomist Timothy Ash'ten TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı enflasyon raporuna ardından önemli değerlendirmeler yaptı.
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Ünlü ekonomist Ash sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ASH ŞAHİNLİĞE VURGU YAPTI

Tahmin edin ne oldu? Türkiye'nin yeniden düzgün bir merkez bankası var. Tekrar hoş geldiniz. Etkileyici bir enflasyon raporu sunumu. İnandırıcı- gerçekçi- uygun şekilde şahin. Tünelin ucundaki ışığı görebiliyorum- gelen tren şimdi diğer yöne gidiyor.

Fatih Karahan ve ekibine ilişkin bir mesaj da paylaşan Timothy Ash, “Fatih Karahan- Cevdet Akçay ve Hatice Karahan: tam bir TCMB ekibi. Üç Merkez Bankası Silahşörleri. TCMB enflasyon raporu soru-cevap oturumunda parkın tozunu attırdılar. Şeffaf, açık, samimi, profesyonel” ifadelerini kullandı.

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