Uygun fiyatlı telefonlara 5G getirecek işlemci: Snapdragon 480

Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 480, özellikle giriş seviyesi yani uygun fiyatlı akıllı telefonlar için geliştirildi. Ancak bu işlemcide üst segmentlerde görmeye alıştığımız 5G teknolojisi de yer alıyor. Snapdragon X51 5G modem bulunan işlemci 6GHz hızındaki ağları destekleyebiliyor.

Dünya genelinde kullanımı yaygınlaşan 5G bağlantısı için telefon üreticileri kadar işlemci üreticileri de çalışıyor. Mobil işlemci pazarında da önemli paya sahip olan Qualcomm, üst ve orta segment modelleri için geliştirdiği 5G işlemcilerin yanına, bütçe dostu modeller için de geliştirilen işlemcileri eklemiş oldu.

Snapdragon 480 özellikleri

Qualcomm tarafından duyurulan işlemcinin özelliklerine bakıldığında ilk olarak Kyro 460 performans çekirdekleri göze çarpıyor. 1.8 GHz hızda çalışan Cortex-A55 çekirdekler ve 2.0 GHz temel hızında çalışan Cortex-A76 çekirdekler bulunuyor. Grafik birimi olarak da modelde Adreno 619 görev alıyor. Bu özelliklerle birlikte Qualcomm Hexagon 686 ile yapay zeka işlemlerinin yüzde 70 daha hızlı çalışacağı aktarılıyor.

Snapdragon 480 özellikleri için ek olarak 64 Megapiksel çözünürlüğe kadar kamera desteği ve 1080p 60fps video kaydı desteği bulunuyor. Ayrıca bu işlemciye sahip olan akıllı telefonlar Qualcomm Quick Charge 4 Plus desteğine de sahip olacak. Bu teknoloji sayesinde boş bir batarya 15-20 dakika içinde yüzde 50 seviyeye kadar şarj olabiliyor.

Modelin özelliklerinde son olarak 120 Hz tazeleme hızı desteği, FHD+ ile HD+ çözünürlük desteği, Wi-Fi 6 desteği ve Bluetooth 5.1 desteği yer alıyor.