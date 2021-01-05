  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Uygun fiyatlı telefonlara 5G getirecek işlemci: Snapdragon 480
Teknoloji

Uygun fiyatlı telefonlara 5G getirecek işlemci: Snapdragon 480

Uygun fiyatlı akıllı telefonlar için geliştirilen Snapdragon 480 işlemcisi tanıtıldı. Şimdilik sadece üst ve orta segmentte gördüğümüz 5G teknolojisi bu işlemciyle giriş seviyesine de gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:43:00 -
Uygun fiyatlı telefonlara 5G getirecek işlemci: Snapdragon 480

Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 480, özellikle giriş seviyesi yani uygun fiyatlı akıllı telefonlar için geliştirildi. Ancak bu işlemcide üst segmentlerde görmeye alıştığımız 5G teknolojisi de yer alıyor. Snapdragon X51 5G modem bulunan işlemci 6GHz hızındaki ağları destekleyebiliyor.

Dünya genelinde kullanımı yaygınlaşan 5G bağlantısı için telefon üreticileri kadar işlemci üreticileri de çalışıyor. Mobil işlemci pazarında da önemli paya sahip olan Qualcomm, üst ve orta segment modelleri için geliştirdiği 5G işlemcilerin yanına, bütçe dostu modeller için de geliştirilen işlemcileri eklemiş oldu.

Snapdragon 480 özellikleri

Qualcomm tarafından duyurulan işlemcinin özelliklerine bakıldığında ilk olarak Kyro 460 performans çekirdekleri göze çarpıyor. 1.8 GHz hızda çalışan Cortex-A55 çekirdekler ve 2.0 GHz temel hızında çalışan Cortex-A76 çekirdekler bulunuyor. Grafik birimi olarak da modelde Adreno 619 görev alıyor. Bu özelliklerle birlikte Qualcomm Hexagon 686 ile yapay zeka işlemlerinin yüzde 70 daha hızlı çalışacağı aktarılıyor.

Snapdragon 480 özellikleri için ek olarak 64 Megapiksel çözünürlüğe kadar kamera desteği ve 1080p 60fps video kaydı desteği bulunuyor. Ayrıca bu işlemciye sahip olan akıllı telefonlar Qualcomm Quick Charge 4 Plus desteğine de sahip olacak. Bu teknoloji sayesinde boş bir batarya 15-20 dakika içinde yüzde 50 seviyeye kadar şarj olabiliyor.

Modelin özelliklerinde son olarak 120 Hz tazeleme hızı desteği, FHD+ ile HD+ çözünürlük desteği, Wi-Fi 6 desteği ve Bluetooth 5.1 desteği yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyayı sallayan video! Büyük 'virüs' şüphesi: Bu kargo uçağı ne yapıyor?
Gündem

Sosyal medyayı sallayan video! Büyük 'virüs' şüphesi: Bu kargo uçağı ne yapıyor?

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, uçağın kanatlarına yerleştirilen bazı aparatlarla ne olduğu bilinmeyen sıvı bir maddenin püskürtüldüğ..
MEB 81 ile gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar
Eğitim

MEB 81 ile gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarınca verilen; ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sokağa ç..
Mevziler kazıldı! TSK yeniden harekete geçti
Gündem

Mevziler kazıldı! TSK yeniden harekete geçti

İdlib ve çevresinde son günlerde yaşanan ağır çatışmalar sonrası TSK yeniden harekete geçti.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay