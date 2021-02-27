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Aktüel Uygulama noktasına gelen köpek yavrularına polisler sahip çıktı
Aktüel

Uygulama noktasına gelen köpek yavrularına polisler sahip çıktı

Sakarya'da uygulama noktasına gelen ve polis ekiplerince beslenen iki köpek yavrusu, barınağa teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 18:18:00 -
Uygulama noktasına gelen köpek yavrularına polisler sahip çıktı

Sakarya'da uygulama noktasına gelen ve polis ekipleri tarafından beslenen iki köpek yavrusu, barınağa teslim edildi.

Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasına gelen iki köpek yavrusu, bölgede görev yapan polis memurlarınca beslendi.

Serdivan Belediyesi ekiplerine haber veren polis memurları, köpek yavrularını üşümemeleri için korumaya aldı.

Ekipler, bakımlarının yapılması için yavruları barınağa götürdü.

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