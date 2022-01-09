Üye sayısına bakmadan konuşan Ümit Özdağ rezil oldu

İYİ Parti’den istifa edip Zafer Partisi’ni kuran Ümit Özdağ, sadece Suriyeli mülteciler üzerinden nefret söylemleri geliştirerek taraftar toplamaya çalışıyor. Müslüman Türk halkına hitap etmeyen ırkçı Ümit Özdağ, her söylemiyle biraz daha dibe batıyor.

Son olarak partisinin üye sayısını hesaba katmadan yaptığı meydan okuma, Özdağ’ı iyice rezil etti.

Irkçı Ümit Özdağ, Suriyeli mültecilerin gönderilmesi için 10 milyon imza toplayacağını belirerek, “Ne yaparsanız yapın Zafer Partisi 10 milyon imza toplayacak. Suriyeliler Suriye’ye, vatanlarına dönecek.” dedi.

Özdağ’ın Twitter’dan yaptığı bu açıklama alay konusu oldu.

10 milyon kişiden imza alacağını ileri süren Ümit Özdağ’ın partisinin üye sayısı dikkatlerden kaçmadı. Yalnızca 109 üyeye sahip olan ırkçı Zafer Partisi’nin, 10 milyon kişiye nasıl ulaşacağı soru işaretlerine neden oldu.