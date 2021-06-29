Uydusunu yapabilen 10 ülkeden biriyiz

Yeni Akit Ankara

Türksat 5A haberleşme uydusu dün TÜRKSAT’ın Ankara Gölbaşı’ndaki yerleşkesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan törenle hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende Türksat 5B ve Türksat 6A uydularındaki son gelişmeleri duyururken, haberleşme uyduları kapsamında “Türkiye dünyadaki ilk 10 ülke arasına girecek” dedi.

Kapasite 15 kat artacak

Türkiye’nin test aşamasındaki Türksat 6A uydusununun önümüzdeki yıl uzaya fırlatması ile dünyada haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına gireceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Şimdi sıra Türksat 5B uydumuzda. Tasarım ve üretim aşamaları başarıyla tamamlanan Türksat 5B uydusunun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde yine Falcon 9 roketiyle uzaya göndermek. Faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak Türksat 5B’nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacak.

Türksat 5B’nin manevra ömrünün 35 yılın üzerinde olacağı öngörülmektedir. Çok sayıda kurum ve kuruluşumuzun katkısıyla Türksat 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Türkiye böylece dünyada haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına girecektir.”

Bu çağın adı “Dijital çağdır”

Üretim biçiminin kökten değişimine yol açan bu çağın adının dijital çağ olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “İnsanlık tarihindeki her çağ değişimi gibi bu sürede dünyada ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel güç dengelerinin yeniden oluşmasına yol açacak. Toprağı ekmek ve makinayı kullanmak nasıl insanlık tarihinde büyük kırılmalara yol açtıysa dijital çağ da benzer sonuçlar doğuracak. İnsan artık sadece kendi adına iş yapan değil, kendi adına düşünen sistemlere yönelmiştir. Hayatın her alanında dijital üretim ve yönetim süreci yapay zeka ile birlikte çok farklı bir evreye ulaşmıştır. Her alanda kendini hissettirmektedir.

Demokrasi dediğimiz bir meydanda toplanan insanların şehrin sorunlarını tartışması ve bir karar bağlamasıyla ortaya çıkmıştır. Sonra bu yöntem ülkede yaşayan belirli bir yaşın üzerindeki insanların tamamının seçimler yoluyla içinde yer aldığı temsili demokrasiye dönüştü. Bugün dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca insan dijital altyapı ve iletişim imkanları sayesinde anında bir araya gelebiliyor ortak tavır geliştirebiliyor.

Altyapıyı daha da geliştireceğiz

“Kamu hizmetlerinin tamamına yakınının elektronik devlet sistemi içinde yürütülebilir bir dönemde yaşıyoruz. Bugün cep telefonu ve üzerindeki uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın her köşesinden insanlarla iletişime geçmek mümkün. Kimi yerlerde bireyle dijital çağın her imkanından faydalanırken kimi yerlerde ilkel dönemin şartları içinde hayata tutunma mücadelesi veren topluluklar var. Türkiye geçtiğimiz iki asırda yaşadığı tecrübeler ışığında dijital çağa sıkı sıkıya sahip çıkmaktadır. Dijital çağın imkanlarını milletimizin emrine pek çok gelişmiş ülkeden daha önce verebilmeyi başardık. Özellikle sanayiden ticarete kamu hizmetinden eğitim ve sağlığa kadar dijital altyapıyı daha da geliştirmekte kararlıyız. Fiber altyapı başta olmak üzere gereken adımları daha hızlı şekilde atmanın hazırlıkları içindeyiz. Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek Milli teknoloji üretim kapasitemizi geliştirecek yapay zeka teknolojilerinde öne geçmeye çalışacak strateji çalışmamızı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız.Bu alandaki uzun vadeli yol haritamızı da içerecek strateji belgemizde sürecin içerdiği risklere karşı ülkemizi nasıl koruyacağımızı da ortaya koyacağız. Asıl büyük tehditlerin konvansiyonel yöntemler yanında, siber uzaydan da geleceğinin bilinciyle güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız.”

Gölbaşı tarihi ana şahitlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün darbe girişimi sırasında TÜRKSAT’ın Gölbaşı yerleşkesinde şehit olanlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek, “Bu şehitlerimizle ülkemiz yükseldi, yükselmeye devam ediyor” ifadesiyle sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından Erdoğan ve beraberindekiler tarafından butona basılarak, TÜRKSAT 5A uydusu hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Gölbaşı Belediyesini de ziyaret ederek Başkan Ramazan Şimşek’ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

