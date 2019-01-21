0553 313 94 23

Uydudan kontrol edilebiliyor... İlk silahlı görev tamam

TUSAŞ'ın, son teslimatla Hava Kuvvetleri Komutanlığına kazandırdığı uydudan kontrol edilebilen Anka-S'ler ilk silahlı görevini gerçekleştirdi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 06:29
Uydudan kontrol edilebiliyor... İlk silahlı görev tamam

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ-TAI), 8-10 Ocak'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettiği Türksat uyduları üzerinden kontrol edilebilen Anka-S Projesi'ne ait hava araçları ilk silahlı görevlerini başarıyla gerçekleştirdi.

İlk silahlı görev başarıyla tamamlandı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen hafta HvKK’ya teslim ettiğimiz Anka-S İHA’larımız ilk silahlı görevlerini başarıyla gerçekleştirdiler" dedi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 06:29
  1. anka-s
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    1. Katar Emiri son dakika değişikliğinin..
    2. "FETÖ dolandırıcısı" zanlı Edirne'de..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    4. Uydudan kontrol edilebiliyor... İlk..
    5. Suriye için kritik hafta
    6. Komşu kavgası kanlı bitti
    7. 'Türkiye şehit verdi siz burada..
    8. Beyaz Saray böyle duyurdu: İki lider..
    9. Genç çifti korkunç kaza ayırdı
    10. ABD'de hayat durdu! 5 bin uçak seferi..
    11. Suç makinesi yakalandı
    12. Mali'deki BM misyonuna saldırı
    13. İsrail'den Suriye'deki İran..
    14. Roma'da Cengiz Ünder şoku! Torino..
    15. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    16. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
    17. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Başakşehir'in..
    18. Serdar Aziz'in menajeri canlı yayında..
    19. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    20. Trabzonspor'a yıldız futbolcusundan..
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
    Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    O rapor ortaya çıktı! Çin korkusu sardı
    O rapor ortaya çıktı! Çin korkusu sardı
    İçişleri Bakanı Soylu'dan adres değişikliği yapanlarla ilgili kritik açıklama
    İçişleri Bakanı Soylu'dan adres değişikliği yapanlarla ilgili kritik açıklama