Uydudan kontrol edilebiliyor... İlk silahlı görev tamam TUSAŞ'ın, son teslimatla Hava Kuvvetleri Komutanlığına kazandırdığı uydudan kontrol edilebilen Anka-S'ler ilk silahlı görevini gerçekleştirdi.

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ-TAI), 8-10 Ocak'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettiği Türksat uyduları üzerinden kontrol edilebilen Anka-S Projesi'ne ait hava araçları ilk silahlı görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. İlk silahlı görev başarıyla tamamlandı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen hafta HvKK’ya teslim ettiğimiz Anka-S İHA’larımız ilk silahlı görevlerini başarıyla gerçekleştirdiler" dedi.

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