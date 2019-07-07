Uyarıları dikkate almadılar! Süs havuzunda elektrik faciası İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Şehit Ramazan Salbaş Parkı'ndaki süs havuzuna giren 2 çocuk, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde parktaki süs havuzuna giren iki çocuk elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Şehit Ramazan Salbaş Parkı'ndaki süs havuzuna giren Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem (5) elektrik akımına kapıldı. Çocukların çığlıklarını duyan çevredekilerCeylan ve Erdem'i havuzdan çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan iki çocuk, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Çocukların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yetkililer, süs havuzunda inceleme yaptı.

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