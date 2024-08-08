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Yaşam Uyarılara rağmen halen aldananlar var! Dolandırıcılara bu yöntemle 269 bin bira kaptırdı
Yaşam

Uyarılara rağmen halen aldananlar var! Dolandırıcılara bu yöntemle 269 bin bira kaptırdı

Yeniakit Publisher
2024-08-08 11:25:00 -
Uyarılara rağmen halen aldananlar var! Dolandırıcılara bu yöntemle 269 bin bira kaptırdı

Antalya Alanya'da yaşayan 70 yaşındaki Nejat Hüsnü Bozkurt telefon dolandırıcılarına 269 bin lira kaptırdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, emekli Nejat Hüsnü Bozkurt (70), cep telefonundan kendisini arayan sözde polisin, "6 aydır gizli operasyon içerisindeyiz, senden yardım istiyoruz" yalanına inandı. Farklı bankalardan çektiği kredilerle bir araya getirdiği 269 bin lirayı verilen hesaba aktaran Bozkurt, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.

Kamu hastanesinin muhasebe biriminden emekli Nejat Hüsnü Bozkurt, Konaklı Mahallesi'nde yalnız yaşadığı ikametinde 18 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında cep telefonundan arandı. Telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişi, Bozkurt'a kimliğinin kullanılıp banka hesabından para çekildiğini ve durumu çözmek için operasyon düzenleyeceklerini söyledi. Bozkurt'tan kredi çekmesini ve parayı belirttiği hesaplara göndermesini isteyen dolandırıcının güvenlik güçleri adına konuştuğunu söyleyip, bir operasyon yönettiğini iddia etmesi üzerine Bozkurt, bankalardan 3 kredi çekip bir araya getirdiği paranın 269 bin lirasını banka hesabına gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Bozkurt, Alanya Jandarma Komutanlığı'na gidip şikayetçi oldu. Jandarma, Bozkurt'un ifadesini aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Bozkurt, dolandırıcıların yönlendirmeleriyle yaptığı tüm para transferlerinin dekontlarını bankalardan alıp jandarmaya teslim etti. Jandarma da bu bilgileri savcılığa iletti.

'Gizli operasyonda olduklarını söyleyerek yardım istedi'

Nejat Hüsnü Bozkurt, "Telefonum çaldı, beni arayan kişi devletin güvenlik gücü olduğunu söyledi. 6 aydır gizli operasyon içerisinde olduklarını ve benden yardım istediklerini belirtti. Devletimize yardımcı olmak maksadıyla ne yapabileceğimi sordum. Kendisi, devletin güvenlik gücü olduğunu ve gizli operasyon içerisinde olduklarını iddia etti. Bu şekilde beni kandırdı. Emekli maaşımı aldığım bankadan 100 bin lira kredi çektim ve diğer bankadaki hesabıma aktardım. Oradan, verdiği IBAN numarasına parayı transfer ettim. Daha sonra başka bir bankadaki hesaplarımı aktif hale getirerek 140 bin ve 53 bin lira daha kredi çektim. Toplamda 269 bin lirayı dolandırıcının verdiği IBAN numarasına aktardım. Dolandırıldığımı anladığımda jandarmaya koştum, ifademi verdim ve dekontları teslim ettim. 70 yaşında bir insanım ve sadece emekli maaşımla geçiniyorum" dedi.

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