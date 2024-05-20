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Yaşam Uyarılara aldırış etmedi! Kamerayı görünce kaçtı
Yaşam

Uyarılara aldırış etmedi! Kamerayı görünce kaçtı

Yeniakit Publisher
2024-05-20 10:44:00 -
Uyarılara aldırış etmedi! Kamerayı görünce kaçtı

Bursa'da bir sürücü dakikalarca uyarılara aldırış etmeden drift attı. Sürücü, drift attığının kayda alındığını görünce hızlıca olay yerinden kaçtı.

Bursa’da bir Tofaş sürücüsü, boş bulduğu alanda dakikalarca drift attı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen Tofaş sürücüsü, bölgeye gelerek dakikalarca drift attı. Kendisini uyarmaya gelen güvenlik görevlilerini dinlemeyen sürücü, güvenliklerin drift attığı anları kayda aldığını görünce bölgeden uzaklaştı. Drift anları saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

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