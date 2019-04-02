Uyarılar yapılıyor: Sandığınızı sorgulayın

Yerel seçimlerle ilgili sandık sonuçlarının işlendiği tutanaklardaki skandallar tartışılmaya devam ediyor. Vatandaşların, CHP'nin sandık sorgulama sayfasına girip, kendi oy kullandığı sandıktaki sonuçları 'Büyükşehir Belediye Seçimleri' butonuna tıklayarak oy sayılarını kontrol etmeleri öneriliyor.

AK Parti'nin, özellikle İstanbul ve Ankara'da tespit ettiği usulsüzlükler sonrası gözler diğer sandıklara çevrildi.

Oy kullandığınız sandıktaki oyları sorgulayın

Bu nedenle vatandaşların, CHP'nin internet sitesinde "YSK verileri" olarak duyurulan sandık sorgulama sistemine giriş yaparak kendi sandığını sorgulaması önem arz ediyor.

Sorgulama sayfasında "Büyükşehir Belediye Seçimleri" butonuna tıklayın

Ancak sorgulama yaparken, TC kimlik numarasına girdikten sonra vatandaşın karşısında çıkan ilk ekranda 'ilçe belediye' sonuçları geliyor ve bu alandaki sonuçlarda sorun bulunmuyor.

Asıl sorun, sorgulama ekranının üst kısmında "Büyükşehir Belediye Seçimleri" butonuna basıldığında ortaya çıkıyor. Bazı sandıklarda ilçe belediye sonuçları normal çıkarken, "Büyükşehir Belediye Seçimleri" butonuna tıklandığında AK Parti'nin oy sayısı "0" ya da "1" çıkıyor.

Sorgulamayı CHP'nin bu adresine girerek yapabilirsiniz: https://sts.chp.org.tr