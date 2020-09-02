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UYAP

UYAP nedir? UYAP’a giriş nasıl yapılır? UYAP kaydı silinir mi?UYAP’ı kimler kullanabilir? İşte Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) hakkında detaylar

Yeniakit Publisher
2020-09-02 19:12:00 -
UYAP

UYAP nedir, kullanım alanları nelerdir? “UYAP; günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yapabilmeyi sağlar.

UYAP’a nasıl giriş yapılır?

http://avukat.uyap.gov.tr adresine girişi yapın. Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın. 2- Açılan sayfada "E-devlet aracılığı ile giriş" seçeneğni tıklayın. 3- Kimlik doğrulama sayfasında ilgili alana imza sahibinin TC Kimlik Numarası girin ve "Devam et" seçeneğine tıklayın.

UYAP'ı kimler kullanabilir? 

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Adalet Bakanlığı'na hizmet sağlamaktadır. Adalet Bakanlığı çalışanları, avukatlar, vatandaşlar, davacılar, davalılar, vatandaşlar, kısacası Adalet ile ilgili işlem yapması gereken herkes UYAP'tan hizmet alabilmektedir. 

UYAP Vatandaş’ta ne yapılır?

UYAP Vatandaş Portalı ile vatandaşlar kendilerine açılmış veya kendilerinin açtığı adli ve idari davalar ile haklarında başlatılmış ve başkası hakkında başlattıkları icra takiplerini görebilir ve anlık olarak internetten işlem yapabilirler.

UYAP'tan evrak gönderme nasıl yapılır?

Öncelikle UYAP’a giriş yapın. Ardından UYAP ekranından evrak göndermek istediğiniz dosyayı seçin. Evrak göndermeyi işaretleyin ve buradan göndereceğiniz dilekçe türünü ve açıklamaları işaretleyin. Bu işlemlerden sonra dilekçeniz UYAP'a yüklenmiş olur. İşlem sonundaki onay penceresinde size bir İş Emri numarası verilir.

UYAP kaydı silinebilir mi?

UYAP dosya kaydı silinemez. Uyap sisteminde "kapanmış dosyalar" kısmında muhafaza edilmektedir.

Vatandaş UYAP'tan dava açabilir mi?

UYAP ile boşanma, icra, iş, tazminat gibi hukuk davaları, UYAP vatandaş portalından açılabilmekte. Vatandaşlar bu davaların aşamalarını (dava konusunu, değerini, taraflarını, duruşma günlerini, dosyanın Yargıtay'dan dönüp dönmediğini) sistem üzerinden control edebiliyor. 

UYAP'tan boşanma davası nasıl açılır?

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’nden adliyeye gitmeden davanın açılması avukat aracılığı ile yapılabilir. E-devlet üzerinden UYAP Vatandaş Portalı'ndan hazırlanan e-imzalı boşanma davası dilekçesi ile dava açılır. Dava açılması için e-imza ya da mobil imza, e-devlet kullanıcı adı veya şifresi gereklidir.

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