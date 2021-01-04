  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Uyanış’ın Melikşah’ı bombayı patlattı! ‘Felaketler kopacak’ deyip açıkladı
Medya

Uyanış’ın Melikşah’ı bombayı patlattı! ‘Felaketler kopacak’ deyip açıkladı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Melikşah’ı Buğra Gülsoy izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Gürsoy “Dizide açığa çıkmayı bekleyen bir sır var sizce bu sır nasıl ortaya çıkar?” sorusuna merak uyandıran çarpıcı bir yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 07:46:00 - 2021-01-04 07:48:16

Yayınlandığı günden bu yana reytingleri altüst eden TRT1’in sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu’da Melikşah’ı oynayan oyuncu Buğra Gülsoy, dizinin Youtube kanalında izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Bir izleyicisini sorduğu “Dizide açığa çıkmayı bekleyen bir sır var sizce bu sır nasıl ortaya çıkar? O sahneyi kafanızda hiç kurguladını mı?” soruya cevap veren Gürsoy, merak uyandıran açıklamalarda bulundu.

Heralde felaketler kopacak

İşte Gürsoy’un o soruya verdiği cevap;

“Tabi var aslında sırrın çıkacağı zaman heralde felaketler kopacaktır diye düşünüyorum. Diziyi bunun üzerine inşa ettik tabiki ilk bölümde. Ve bu sırra her bölüm aslında her adımda daha da yaklaşıyoruz. İzleyenlere çok fazla spoiler vermim de gittikçe yaklaşıyoruz. Belki sırlar tazelenecek kim bilir. Belki yeni birileri öğrenecek sırları bilmiyoruz. Ama kafamda tabi kurduğum sahneler var yani sır açığa çıktığında, özellikle öldü zannettiğim sevdiğim kadının ölmediğini öğreniyor olmak şu an için Melikşah nasıl bir tepki verir, kafamda düşünüyorum halâ...”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’nin dünyadan sakladığı F-35 gerçeği ne? S-400’den boşuna korkmuyorlar
Dünya

ABD’nin dünyadan sakladığı F-35 gerçeği ne? S-400’den boşuna korkmuyorlar

Türkiye ve ABD arasında yaşanan F-35 ve S-400 krizinin perde arkasında ABD'nin F-35'lerle ilgili tüm dünyadan saklamaya çalıştığı gerçekler ..
Kasım Süleymani kimdir?
Biyografi

Kasım Süleymani kimdir?

Amerika tarafından yapılan bombardıman sonucu öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani kimdir?

Tek er tarafından kullanılan KARAOK’un menzili 2,5 katına çıktı
Teknoloji

Tek er tarafından kullanılan KARAOK’un menzili 2,5 katına çıktı

Tek er tarafından kullanılan kısa menzilli at-unut tipi tanksavar silahı KARAOK'un menzili 2500 metreye kadar çıkartıldı.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay