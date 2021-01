Uyanış’ın Melikşah’ı bombayı patlattı! ‘Felaketler kopacak’ deyip açıkladı

Yayınlandığı günden bu yana reytingleri altüst eden TRT1’in sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu’da Melikşah’ı oynayan oyuncu Buğra Gülsoy, dizinin Youtube kanalında izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Bir izleyicisini sorduğu “Dizide açığa çıkmayı bekleyen bir sır var sizce bu sır nasıl ortaya çıkar? O sahneyi kafanızda hiç kurguladını mı?” soruya cevap veren Gürsoy, merak uyandıran açıklamalarda bulundu.

“Heralde felaketler kopacak”

İşte Gürsoy’un o soruya verdiği cevap;

“Tabi var aslında sırrın çıkacağı zaman heralde felaketler kopacaktır diye düşünüyorum. Diziyi bunun üzerine inşa ettik tabiki ilk bölümde. Ve bu sırra her bölüm aslında her adımda daha da yaklaşıyoruz. İzleyenlere çok fazla spoiler vermim de gittikçe yaklaşıyoruz. Belki sırlar tazelenecek kim bilir. Belki yeni birileri öğrenecek sırları bilmiyoruz. Ama kafamda tabi kurduğum sahneler var yani sır açığa çıktığında, özellikle öldü zannettiğim sevdiğim kadının ölmediğini öğreniyor olmak şu an için Melikşah nasıl bir tepki verir, kafamda düşünüyorum halâ...”