Sineklerin en korktuğu mutfak malzemesi! Çöp kutusuna serpin, rahat edin...

Gazete Serin: Kutunun en altına yerleştireceğiniz bir kat gazete kağıdı, baharın getirdiği o rutubeti emer ve kutunun içini kuru tutar. Sirkeli Silme: Haftada bir kez çöp kutusunun içini beyaz sirke ile silmek, sineklerin o bölgeye konmasını engelleyen doğal bir kalkan oluşturur. Küçük Bir Tavsiye: Bahar aylarında taze nanelerden birkaç dalı çöp kutusunun yakınına koyarsanız, sineklerin o keskin kokudan kaçtığını fark edeceksiniz.