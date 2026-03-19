Apart topar kapattılar! Lang'ı sakatlayan panoda dikkat çeken detay!
Dün akşam Liverpool maçında elini reklam panosuna sıkıştıran Hollandalı yıldızın parmağında ciddi bir kesik olduğu ve parmağının tamamen koptuğu açıklanmıştı. Korkunç olayın hemen ardından stat görevlisinin reklam panosuna müdahale ettiğini ve ucu açık olan demir kelepçenin görevli tarafından kapatıldığı görüldü. Galatasaray ise Liverpool’a dava açmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Liverpool'a karşı 4-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi defterini kapatırken tüm dünya saha kenarındaki reklam panosunun Noa Lang’ın parmağını koparmasını konuşuyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun ameliyat edileceğini açıklarken foto muhabiri Uğur Şenpire, Noa Lang'ın elini sıkıştırdığı reklam panosunun yakından çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Şenpire, "Noa Lang’ın sakatlanmasına sebep olan yer yuvarlak içindeki açılır kapanır bir parça. Sakatlanmadan önce bu şekilde kapalı değil, ucu açıktı. Çok keskin bir parça. Noa süratle geldiğinde parmağını bu keskin parçaya çarptı. Sakatlığın hemen sonrası görevliler gelerek bunu kapattı" dedi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan yaşanan korkunç olaydan sonra, stat görevlisinin reklam panosuna müdahale ettiği görüntüler de ortaya çıktı.
Görüntü sonrası güvenlik ihlalinin olup olmadığına yapılan incelemeler sonrasında karar verilecek.
