Mustafa Destici, Alperenlerin büyük liderini ziyaret etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mustafa Destici, Alperenlerin büyük liderini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı arifesinde BBP Kurucu Genel Başkanı, Alperenlerin büyük lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti.

Foto - Mustafa Destici, Alperenlerin büyük liderini ziyaret etti

BBP lideri Destici, beraberindeki divan üyeleri ile Tacettin Dergâhında bulunan partisinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti.

Foto - Mustafa Destici, Alperenlerin büyük liderini ziyaret etti

Destici ve partililer, Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bıraktı. Ardından, Yazıcıoğlu’nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Foto - Mustafa Destici, Alperenlerin büyük liderini ziyaret etti

Destici, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Foto - Mustafa Destici, Alperenlerin büyük liderini ziyaret etti

“Kurucu Genel Başkanımız, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın şehadetinin 17’nci yılında bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Mekânı cennet olsun, makamı ali olsun. Biz ve Müslüman Türk milleti, Türk dünyası, İslam dünyası hepimiz ondan razıydık. Bunu şehadetiyle, vefatıyla birlikte gördük, bu tezahür etti. Cenab-ı Hak da ondan razı olsun inşallah. Cennetinin en güzel köşesinde Peygamber Efendimizin Liva-ül hamd sancağının altında onu inşallah ahirete kadar bizlerle buluşuncaya kadar güzel bir şekilde orada bulunmasını niyaz ediyoruz, dua ediyoruz. Hem Kur’an-ı Kerim’de hem Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde ‘Kişi sevdiğiyle beraberdir’ diyor. Ben ve arkadaşlarım ve Müslüman Türk milleti şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu çok sevdi. İnşallah bu sevginin bir karşılığı olarak da ahiret hayatında birlikte olacağımıza biz kalpten iman ediyoruz ve inanıyoruz. Kendisini bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Bir kez daha şehadeti kabul olsun. Biz kendisini rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Biz, bize emanet ettiği bayrağı, partisini, ocağını ayakta tutarak daha da güçlendirerek hem Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun hem de hepimizin davası olan İlahi Kelimetullah için Nizam-ı Alem davasında yürümeye devam ediyoruz. Bunun için Büyük Birlik Partisi, Alperen Ocakları bu Muhsin Yazıcıoğlu’nun ve hepimizin inandığı değerlerden taviz vermeden yoluna devam edecek. İnşallah onun bir hedefi daha vardı, o da milletin muktedir iktidarını gerçekleştirmek. Darbesiz bir Türkiye, milli iradenin ve demokrasinin tam olarak, hukukun tam olarak yaşatıldığı, üstünlerin değil hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu ve kimsenin yatağa aç girmediği bir Türkiye hayal ediyordu. Yine aynı şekilde başı açığıyla başı kapalısının, doğulusuyla batılısının, Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi hepsinin kardeşçe yaşadığı bir Türkiye arzu ediyordu. Aslında bu arzusu büyük oranda gerçekleşmiş oldu. Bundan sonra da biz bu mücadelenin yolcusu olmaya, bayrakçısı olmaya devam edeceğiz. İslam alemindeki tüm Müslüman kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum, Ramazan Bayramınız mübarek olsun.”

Resmi Gazete'de gece yarısı mesaisi: Adalet Bakanlığı ve üniversitelerde dev operasyon!
Gündem

Resmi Gazete'de gece yarısı mesaisi: Adalet Bakanlığı ve üniversitelerde dev operasyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararlarla Adalet Bakanlığı'nın üst düzey yönetimi baştan aşağı yenilendi. Aralarında Cez..
Hürmüz'de istediğini alamayan Trump ağladı! "Hürmüz'ü onlara bırakalım da görsün, aptallar..."
Gündem

Hürmüz'de istediğini alamayan Trump ağladı! "Hürmüz'ü onlara bırakalım da görsün, aptallar..."

Siyonistlerin uşağı ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden kendi müttefiklerine hakaret yağdırarak kirli bir şantaj planını..
Suriye'de kimyasal temizlik zamanı: Türkiye "Özgürlüğün Nefesi"ne katıldı!
Dünya

Suriye’de kimyasal temizlik zamanı: Türkiye "Özgürlüğün Nefesi"ne katıldı!

Türkiye, devrik Esad rejiminden miras kalan kimyasal silah kalıntılarının imhası için kurulan uluslararası görev gücüne resmen katıldı. Suri..
Mustafa Armağan'dan İlber Ortaylı hakkında şok iddia "İki Ortaylı var"
Gündem

Mustafa Armağan’dan İlber Ortaylı hakkında şok iddia "İki Ortaylı var"

Tarihçi yazar Mustafa Armağan, geçtiğimiz günlerde ebediyete irtihal eden İlber Ortaylı’nın ardından kaleme aldığı yazısında, Ortaylı’nın en..
HSK'den Kritik Atamalar: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
Gündem

HSK'den Kritik Atamalar: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıda merakla beklenen kararnameyi yayımladı. HSK'nin internet sitesinde ilan edil..
İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı
Dünya

İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaat-4” operasyonlarının yeni dalgasında bölgedeki bazı petrol tesisleri ile ABD çıkarlarının hedef ..
