11 metre karda 7/24 çalışma Çığın yuttuğu kara yolunu geri aldılar
IHA Giriş Tarihi:

11 metre karda 7/24 çalışma Çığın yuttuğu kara yolunu geri aldılar

Çığ düşmesi sonucu günlerdir kapalı olan belde yolunu açmak için ekipler seferber oldu.

Foto - 11 metre karda 7/24 çalışma Çığın yuttuğu kara yolunu geri aldılar

Kar kalınlığı 11 metreyi bulunca ekipler gece gündüz çalışarak yolu bayramda ulaşıma açmayı hedefliyor.

Foto - 11 metre karda 7/24 çalışma Çığın yuttuğu kara yolunu geri aldılar

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı 2 bin 230 rakımlı Tanin geçidindeki Nıhala Zengil Deresi'ne çığ düştü. Belde yolu ulaşıma kapandı.

Foto - 11 metre karda 7/24 çalışma Çığın yuttuğu kara yolunu geri aldılar

Günlerdir kara yolları ve Uzungeçit belediye ekipleri yolu açmak için çalışma sürdürüyor. Bayram öncesi yolun trafiğe açılması için çalışan ekipler gece gündüz karla mücadele ediyor.

Foto - 11 metre karda 7/24 çalışma Çığın yuttuğu kara yolunu geri aldılar

Kar kalınlığının 11 metreyi bulduğu bölgelerde tüneller açarak çalışan ekipler bayram öncesi yolun açılması için seferber oluyor.

Foto - 11 metre karda 7/24 çalışma Çığın yuttuğu kara yolunu geri aldılar

Uzungeçit Belediye Başkanı Sadık Yıldırım ve ekipleri bir yandan, kara yolları ekipleri ise diğer yandan çalışarak iki yerden düşen çığ karlarını temizliyor.

Foto - 11 metre karda 7/24 çalışma Çığın yuttuğu kara yolunu geri aldılar

Belediye personeli Hikmet Yıldırım, "Belde yolumuza çığ düştü. Başkanımız Sadık Yıldırım ve ekipleri buradayız, yolun açılması için kara yolları ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapıyor.

Foto - 11 metre karda 7/24 çalışma Çığın yuttuğu kara yolunu geri aldılar

Yarın bayram ve bayram öncesi yolun açılması gerek, bu yüzden ekipler 11 metre kar kalınlığında çalışıyor. İki yerden çığ düşmüş" dedi.

Foto - 11 metre karda 7/24 çalışma Çığın yuttuğu kara yolunu geri aldılar

Kara yolları kepçe operatörü Beyar Ürek ise "Hem kara yolları hem de belediye ekipleri bu yolun açılması için çalışıyoruz.

Foto - 11 metre karda 7/24 çalışma Çığın yuttuğu kara yolunu geri aldılar

Bazı yerlerde 11 metreyi geçiyor her yerde yoğun kar ve sel felaketleri yaşandı. 150 metrelik bölgeye çığ düşmüş gece gündüz çalışıyoruz, dün akşamdan beri hiç uyumadık.

Foto - 11 metre karda 7/24 çalışma Çığın yuttuğu kara yolunu geri aldılar

Belediye halkı da burada yardım ediyorlar. İnşallah bayram öncesi yolumuzu açacağız" diye konuştu.

