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Medya Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'inden olay itiraf: Oradan attılar
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'inden olay itiraf: Oradan attılar

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ahmet Sencer karakterini oynayan Ekin Koç, kariyerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:25:00 - 2020-12-21 14:52:14
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'inden olay itiraf: Oradan attılar

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ahmet Sencer ve Turna karakterlerini Ekin Koç ile Sevda Erginci oynuyor. Dizinin pazartesi akşamlarında en çok izlenen yapım olmasında bu iki ünlü ismin de büyük katkısı var. Çok iyi oyunculardan kurulu olan TRT1 dizisi, aynı zamanda güçlü hikayesi ve etkileyici aksesuarları, kostümleri, mekanları ile göz dolduruyor.

Ahmet Sencer ve Turna karakterlerinin yakınlaşması da yeni bir dizi çiftini ortaya çıkardı. İkili çok iyi bir partnerlik süreci geçiriyor… Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki bu dizi çiftine sosyal medyada da güçlü bir destek var. Ekin Koç ile Sevda Erginci çifti Onedio’nun youtube kanalının konuğu oldu. İkili, sosyal medyada hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Proje olmadığı dönemde birikimlerinden harcadıklarını belirten Ekin Koç, “En kötü kısmı o, ne yazı ki” diye konuştu. Lise yıllarında nasıl oldukları soruldu. Erginci, “Büyük tembeldim. Rezalet yani, ama çünkü gitmiyordum” dedi. Bunun sebebinin ise tiyatro kulübü olduğunu anlatan oyuncu, sahne de ise derslerine göre çok başarılı olduğunun altını çizdi.

Ekin Koç ise “Çok kötü değildim, çok iyi de değildim, orta” şeklinde konuştu. Ekin Koç, tiyatro kulübünden atıldığı lise yıllarında çok büyük acılar yaşadığını da ilk kez açıkladı.

Oyuncu, “Ben atılmıştım tiyatro kulübünden. Çok büyük acılar yaşadım lisede” ifadelerini kullandı.

 

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