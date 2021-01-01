Uyanış Büyük Selçuklu'nun 15. bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanmakta olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yine heyecanlı anlara sahne olacak. Geçen bölümde yayınlanan Hollywood filmlerindeki savaş sahneleri aratmayan görüntüler büyük ilgi görmüştü. Profesyonel savaş ve dövüş sahneleri ile dikkatleri çeken TRT1 dizisinin 14. bölümü 4 Ocak’ta saat 20.00’de yayınlanacak. Melikşah, Kuvel Kalesine yürüyor.

TRT 1’in yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen, yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

Faysal’ın kafilesini durdurup Rüstem’i yakalamaya çok yaklaşmış olan Sencer, Tapar tarafından engellenmiş, Rüstem’i yakalamaktan son anda alıkonulmuştu. Tapar ve Sencer saraya geldikleri vakit, Arslantaş, Rüstem’i saraya getirmeyi başarmıştı. Arslantaş, Rüstem’i nasıl yakalamıştır? Rüstem’in Şelemzar’dan çıkarmayı başardığı Sırlar Kitabı’nı ele geçirebilmiş midir? Altın kervanıyla Rüstem’i kaçıran Faysal’ın Batıni olduğu ortaya çıkacak mıdır?

Öte yandan Terken’in Nizamülmülk’ü ve Seferiye’yi zehirlediğinden emin olan Elçin, Firdevs üzerinden Terken’e bir tuzak kurup zehri yapan büyücünün mekânını bulmuştu. Ne var ki; büyücüyü bulmayı umduğu yerde iki ceset vardı; büyücü ve Nizamülmülk’ün ilacına zehri karıştıran Esma’nın cesetleriydi bunlar. Terken tarafından bir tuzağa çekildiğini iş işten geçtikten sonra anlayan Elçin ne yapacaktır? Elçin’i cinayetle suçlayıp şantaj yaparak onu saraydan kovmayı başarmak üzere olan Terken’i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Andreas’ı savaşta mağlup eden ve onu ölümle cezalandıran Melikşah, ordusuyla birlikte Kuvel Kalesi’ne yürüyecektir. Bizans’la arasında bir denge unsuru olan Kuvel Kalesi’ni topraklarına katacak mıdır? Bizans ile nasıl bir antlaşmaya varacaktır? Kuvel’den dönüş yolunda Melikşah’ı bekleyen sürpriz ne olacaktır?

Tüm bunların yanı sıra Andreas’ın gözden çıkarıldığını anladıktan sonra Markus’la ittifak kuran Sabbah’ın yeni planı ne olacaktır? Kaos çıkarıp Haçlı orduları için uygun ortam hazırlamak için Selçuklu topraklarına gelen Markus’un ilk icraatı ne olacaktır?

“Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi birbirinden önemli isimler rol alıyor.