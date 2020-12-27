Tarihi dizi Uyanış Büyük Selçuklu dünyanın ağzını açık bırakmaya devam ediyor. Sultan Melikşah’ı oynayan Buğra Gülsoy’un 4 saat süren hazırlığının ardından günler öncesinden planlanan ve arka planda büyük bir teknik ekibin özveriyle çalıştığı ihtişamlı savaş sahnesi 2 günde tamamlandı.

50 dublör ve 150 figüranın yer aldığı sahnede Sultan Melikşah, Kamaç (Egemen Yavuz) ve Selçuklu askerleri, ezeli düşmanları Bizanslılar ile karşı karşıya geliyor.

Uyanış Büyük Selçuklu’nun 14.bölüm 3.fragmanı büyük ilgi gördü. Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi de Melikşah, Andreas’a darbeyi indirdi.

En son sahnede Melikşah Andreas’ı avucunun içine almışken onu öldürecek mi öldürmeyecek mi merak konusu oldu.

Dizi fragmanında, “Ya Rabbi pusatlarımızı keskin, atlarımızı eşkin, yüreklerimizi kavi eyle Ya Rabbi!” sözleri dikkat çekti.