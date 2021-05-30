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Medya Uyanış Büyük Selçuklu'dan yeni rekor! 18 dakika boyunca...
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'dan yeni rekor! 18 dakika boyunca...

TRT1'in reytingleri alt üst eden dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, iddialı bir sezon finali yapacak. 18 dakika sürecek olan savaş sahnesi Türk televizyon tarihine de bir “ilk” olarak geçecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 12:23:00 - 2021-05-30 13:44:22

TRT 1’in sezon boyunca reytinglerde zirvede kalmayı başaran “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi yarın akşam ses getirecek sezon finali bölümüyle ekrana gelecek.

18 dakika boyunca savaşacaklar

Selçukluların, Kuvel Kalesi fethi için verdiği mücadele 18 dakika boyunca izleyicilerin nefesini keserken, Türk televizyon tarihine de bir “ilk” olarak geçecek.

Dizi, geçmiş bölümlerde imza attığı “ilk”lerle dolu savaş sahnelerinin ardından, sezon finalinde ekrana gelecek Hollywood yapımlarını aratmayan yepyeni bir savaş sahnesiyle kendi rekorunu kıracak.

Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi

Dizinin sezon finali bölümünde ekrana gelecek olan Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinin hazırlık ve çekimleri yaklaşık 2 hafta sürdü. Yönetmen; sanat yönetmeni ve kostüm yönetmeni ile her bir oyuncu için ayrı ayrı strateji belirledi.

Özel koreografi hazırlandı

Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Kazak ekip Nomad Stunts tarafından özel bir koreografi planı çıkarıldı.

18 dakika uzunluğundaki savaş sahnesi için 200’den fazla figüran, 60’a yakın dublör ve çok sayıda at kullanıldı.

“Uyanış: Büyük Selçuklu”, yepyeni bir sayfa açacak olan unutulmaz sezon finali bölümüyle 31 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

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