Uyanış Büyük Selçuklu’da olay patladı! Binlerce mesaj

TRT 1’de ekranlara gelen, ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun dün akşam yayınlanan bölümünün final sahnesinde nefesler tutuldu. Sencer’in büyük bir sırrı olduğunu bilen Turna merakına yenik düşerek bu sırrın peşinden gitmeye karar verdi. Başulu Hatun ve Tapar’ın gizlice buluşmasına tanık olan Turna, Sencer’in sırrının aynı zamanda Tapar’ı da ilgilendirdiğini anladığı anda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Öte yandan Başulu Hatun ve Tapar’ı gözetleyen tek kişi Turna değildi. Sabbah da Tacülmülk’ten aldığı bilgi ışığında Tapar’ı takip ederek, Başulu Hatun’un ölmediğine kendi gözleriyle tanık oldu.

Yıllarca annesiz büyüyen Tapar, Başulu Hatun’un annesi olduğunu öğrendikten sonra öfkesini gizleyemedi. Tapar’ın sert tepkisiyle karşılaşan Başulu Hatun hayatının en acı anlarını yaşadı. Gevher ile Terken’i Başulu’nun mezarını açtırırken yakalayan Zübeyde, ikiliyi Melikşah’a şikayet etmek konusunda kendinden eminken, Nizamülmülk’ten aldığı haber sonucu kararından vazgeçti. Zübeyde’nin hiçbir şey yapmaması ise Gevher ile Terken’i şüphelendirdi. Büyük sırrı öğrenen Tapar’ın gerçekleri Melikşah’a anlatıp anlatmayacağı merak konusu oldu.

Sencer’in Tapar meselesiyle ilgilenmesi ve Türkmen beyleriyle gerçekleşecek olan gizli buluşmaya gecikmesi sonucu Bizanslılar, Türkmen beylerini pusuya düşürdü. Türkmen beyleri bu olaydan Sencer’i sorumlu tutarken Sencer, Bizanslıların gizli buluşma yerlerini bulmalarının imkansızlığından bahsederek içlerinde bir hainin olduğunu ve bu hainin Tekiş’ten başkası olmadığını iddia etti.

Sabbah, müttefiki olan İzakyos’u hayata döndürmek için ona bir panzehir hazırladı. İzakyos’un durumunun iyiye gitmesi Bizanslılar için bir umut olurken, kardeşi Markus’un intikamını almak isteyen Mitras’ın ortaya çıkışı İzakyos’un sonunu getirdi. Askerlerin Sabbah’ın verdiği panzehrin işe yaramadığını iddia etmesi, Sabbah’ı İzakyos’un şüpheli ölümü konusunda ise ikna etmedi.

İntikamını alan Mitras’ın bir sonraki planı Livya’yı tekrar kendi tarafına çekmek olurken, Sencer de Livya üzerinden yeni bir plan yaparak Bizanslıları alt etmeyi kafasına koydu. Sencer’in Livya vasıtasıyla Bizanslıları tuzağa düşürmeye çalıştığını tahmin ederek buluşma yerine hazırlıklı gelen Tomas, Sencer’e istediği bilgiler karşılığında Livya’yı kendisine vermesini teklif etti. Sencer’in Livya’yı mı devletinin geleceğini mi tercih edeceği ise gizemini korudu.

Türkmen beylerinin fermanını geri çevirmesinden rahatsız olan ve Tekiş’in onları kışkırttığını fark eden Melikşah, Tekiş’e olan öfkesini gösterdi. Tekiş’e rest çeken Melikşah’ın Tekiş’e karşı kılıcını çektiği sırada okların hedefinde olması iki kardeş arasındaki savaşın çok daha kızışacağının sinyallerini verdi.

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam yayınlanan bölümüyle zirvedeki yerini aldı. Tüm kategorilerde iki haneli reytingler elde etmeyi sürdüren dizi yine çok başarılı işlere imza attı. Sosyal medyada da çok konuşulmaya devam eden TRT1 dizisi, binlerce mesaj ile gündeme girdi. Dizi, sosyal medya mecrası Twitter’da ise uzun süre TT listesinde kaldı.

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü 15 Mart Pazartesi akşamı saat 20:00’da TRT 1’de ekranlara gelecek.