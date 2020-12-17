  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Uyanış Büyük Selçuklu'da büyük buluşma! "Anasına kavuştu"
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da büyük buluşma! "Anasına kavuştu"

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yeni bölümde yaşananlar dikkat çekti. Arslantaş’ın annesi ile kavuşma anları geceye damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:34:00 -

Uyanış: Büyük Selçuklu 12.Bölümünde Neler Oluyor? Sencer ve Arslantaş‘ın akıbeti ne olacaktır? Anne ve kardeşine duyduğu özlem en büyük zaafı olan Arslantaş, annesine kavuşabilecek midir? Onun bu zaafından yararlanacak olan Batıniler, Arslantaş‘ı nasıl bir oyunun içine çekeceklerdir?

Arslantaş‘ın Sencer’i vurduğu haberini alan Terken, Nizamülmülk’ün gücünü kırmak adına hususi yiğitlik müessesini Melikşah’ın gözünden düşürmek için harekete girişir. Nizamülmülk, oğulları mesabesinde gördüğü hususi yiğitlerini nasıl müdafaa edecektir?

Diğer taraftan Elçin Melikşah yakınlaşmasıyla kıskançlık krizine giren Terken, Elçin’e tokat atmıştı. Yediği tokadın intikamını almak isteyen Elçin, Seferiye’nin hastalanmasının Terken’in tezgâhladığı bir oyun olduğunu anlamıştı. Bu oyunu ortaya çıkarabilmek için ne yapacaktır?

 Terken, kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ve Elçin’in kendisinden intikam almasına mani olmayı başarabilecek midir? Tüm bunlar oluyorken Melikşah ile yakınlaştığını düşünen Elçin’i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Öte yandan Hasan Sabbah’ın tüm Selçuklu Devleti’ni etkileyecek şeytanî planı ne olacaktır? Sencer, Hasan Sabbah’a engel olmayı başarabilecek midir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye Hisar-U'ya hazırlanıyor! S-400'lerin yerini alacak
Gündem

Türkiye Hisar-U'ya hazırlanıyor! S-400'lerin yerini alacak

ABD'nin S-400 yaptırımlarının ardından sevindirici haber Hisar-A'dan geldi. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Hisar-A ile ilgili açıklamalard..
Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...
Dünya

Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hastanede, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geli..
Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!
Dünya

Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!

Azerbaycan karşısında hezimete uğrayarak işgal ettiği topraklardan geri çekilme zorunda kalan Ermenistan için yeni felaketler kapıda. Başbak..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay