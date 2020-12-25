Uyanış Büyük Selçuklu'da bu ceza çok konuşulur! Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm 2. Fragman

TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden Uyanış Büyük Selçuklu, bu sezonun en başarılı yapımlarından birisi oldu. Pazartesi akşamları reytingleri de fena halde sallayan dizi, başarılı bölümlerine bir yenisini daha ekleyecek. 28 Aralık akşamı dizinin 14. bölümü ekrana gelecek ve heyecan fırtınası yaşatacak.

Melikşah, Sencer’e nasıl bir ceza ne verecek? İşte bu ceza herkesi sarsacak gibi görünüyor… Yeni bölümde detaylar ortaya çıkacak. Arslantaş, annesini bulabilecek mi? Bu da yeni bölümün önemli detaylarından birisi olacaktır. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçen Melikşah ve oğlu Sencer’in hikayesini anlatan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

İşte tüm detaylar:

Hasan Sabbah’ı yakalayıp gerçek kimliğini açık etmek üzere olan Sencer’i Melikşah durdurmuştu. Daha sonra Sencer’in Seyduna’nın peşine düşmesine izin vermeyen Melikşah, Arslantaş’ı kaçırarak devlete itaatsizlik eden ve Tacülmülk’ü darp eden Sencer’e nasıl bir ceza uygulayacaktır? Nizamülmülk’ü ve Sencer’i yaralamak suretiyle aranan Arslantaş bulunabilecek midir?

Terken’in başarılı tertibi neticesinde zehirlenmiş olan Nizamülmülk ölecek midir? Nizamülmülk’e zehirli sıvıyı içiren Turna’nın akıbeti ne olacaktır?

Yıllarca esaret altında yaşadığı zindandan kaçmayı başaran Arslantaş’ın annesi Leyla’nın peşine düşmüş olan batıniler, Leyla’yı bulabilecekler mi? Leyla’nın akıbeti ne olacaktır? Arslantaş annesi Leyla’yı batınilerin elinden kurtarmayı başarabilecek midir?

Şelemzar’daki çelik ambarının patlaması sonucunda Melikşah’ın öfkesini üzerine çeken İlteber’in zor günleri devam edecektir. Borçlarından ötürü kendisini köşeye sıkıştıran Faysal’ın darülhicreyi istemesi İlteber’i içinden çıkılmaz bir kıskacın içine hapsetmişti. İçine düştüğü durumdan çıkmak için başkaca çaresi kalmayan İlteber, darülhicreyi Faysal’a verecek midir?

Şelemzar patlamalarında dahli olduğu anlaşılınca Melikşah’ın tepkisini üzerine çeken Andreas, Bizans imparatorunun kendisini gözden çıkardığını ve Melikşah’ın kellesini almak için harekete geçeceğini anlamıştı. İçine düştüğü bu amansız vaziyetten kurtulabilmek için ne yapacaktır? Yoksa Andreas yolun sonuna mı gelmiştir.

“Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi birbirinden önemli isimler rol alıyor.